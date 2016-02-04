После расследования НАБУ или Кононенко лишится мандата, или Абромавичус извинится - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «БПП» Юрий Луценко заявил в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро должно установить «наличие или отсутствие фактов, о которых говорил министр».

«Если они будут установлены, то Кононенко лишится депутатского мандата, а если нет - то Абромавичус извинится», - добавил Луценко.

Луценко также отметил, что в короткой личной беседе с ним министр признал, что “лично на него Кононенко не давил, а приходили какие-то депутаты от Кононенко”.

Лидер фракции уточнил, что министр назвал три фамилии народных депутатов, среди которых депутат от «БПП» Виталий Чепинога.

При этом Луценко пошутил, что тем, кто знает Чепиногу, очень сложно представить “его агентом Кононенко, который выбивает руководство государственным предприятием”.

Вместе с тем Луценко признал, что ситуация с Кононенко наносит «сильный удар по фракции «БПП».

Он подчеркнул, что в антикоррупционном законодательстве есть статья об использовании влияния. По словам Луценко, если будет установлено, что Кононенко оказывал давление на должностных лиц, то фракция примет соответствующее решение.

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“Но внесудебных расправ мы не воспринимаем. В отличие от Мартыненко, относительно Кононенко нет ни одной бумаги, а есть просто слова министра”, - подчеркнул председатель фракции «БПП».

Луценко сказал, что депутаты от «БПП» хотят встретиться с Абромавичусом и поговорить и об его обвинения в адрес Кононенко, и о работе министерства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус принял решение подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Кононенко и Администрации президента.

НАБУ открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.

Сегодня Чепинога в Facebook написал, что ни разу не встречался лично с Кононенко.

«С заместителем лидера фракции БПП Игорем Кононенко, как это ни странно, лично не встречался также ни разу. Правда, видел... В парламенте... Издалека...

Деятельностью министра Абромавичуса, если честно, сильно не интересовался. Что конкретно он сделал и чего не сделал на протяжении своего правления – понятия не имею. Но сочувствую, ибо тренд...», - написал он.