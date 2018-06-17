Скандальная отставка

В среду, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил о своей отставке, подчеркнув, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко. «Как представитель политической силы, которая выдвинула меня на пост министра, в последнее время он сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды», - сказал министр.

В частности, по его словам, Кононенко активно лоббировал своих людей на должность гендиректора госхолдинга «Укртрансхимаммиак», подконтрольные ему люди лоббировали назначения в госкомпании «Держзовнишинформ», на предприятиях порошковой металлургии, в Национальном агентстве по аккредитации Украины. «Кульминацией этого кадрового произвола и стремления полностью подчинить себе потоки стало желание иметь «собственного» замминистра в Минэкономики, который отвечал бы за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат просто принес полный пакет документов для назначения и заявил: «Я хочу стать вашим замом. Я в команде Кононенко, и мою кандидатуру уже согласовали наверху». После этого мне поступил звонок с АПУ (Администрации президента Украины - УНИАН) с настойчивой рекомендацией взять этого человека, а также еще одного - на должность заместителя по обороне. На что я ответил: «Я частью этого дерибана не буду», и попросил, чтобы меня уволили. В конце концов, Кононенко заявил, что желает заслушать мой отчет на фракции и рассмотреть вопрос о моей отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подам заявление об отставке», - сказал министр.

Абромавичус сообщил, что «ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков… Мы с командой готовы уходить незамедлительно. Я прошу Раду проголосовать за отставку уже завтра», - сказал он.

И, вслед за министром, заявления об отставке подали его заместители – Юлия Клименко, Наталья Микольская и Максим Нефедов.

Вместе с тем, Игорь Кононенко открестился от обвинений министра, а заявление Абромавичуса назвал попыткой переложить ответственность за неудачи в работе министерства «с больной головы на здоровую». Подчеркнул, что не общался с министром относительно каких-либо назначений «ни вербально, ни письменно, и никакого человека к нему не присылал».

Впрочем, Национальной антикоррупционное бюро Украины все же открыло по заявлению министра уголовное производство. «Сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации правонарушения по статье 364 (ч.2) УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», - говорится в сообщении НАБУ.

Детективы бюро начали проверку фактов о возможном вмешательстве в работу министерства со стороны первого заместителя лидера фракции «БПП» Игоря Кононенко и некоторых других народных депутатов.

«Черная метка» Запада

Заявление Айвараса Абромавичуса вызвало небывалый ажиотаж как в украинском обществе, так и за рубежом. Как гром среди ясного неба прозвучало совместное заявление девяти послов в Украине (Канады, Франции, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки): «Мы глубоко разочарованы отставкой министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, который достиг настоящих результатов в проведении реформ в Украине. В течение прошлого года господин Абромавичус и его профессиональная команда добились важных сдвигов во внедрении жестких, но необходимых экономических реформ, призванных стабилизировать украинскую экономику, искоренении хронической коррупции, приведении Украины в соответствие с требованиями программы МВФ и содействии формированию более открытой и прозрачной власти».

«Важно, чтобы украинские лидеры отбросили свои мелочные разногласия, навсегда оставили в прошлом корыстные интересы, которые тормозили развитие страны в течение десятилетий, и активизировали проведение необходимых реформ», - подчеркнули дипломаты.

Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем также сообщила, что расстроена отставкой Абромавичуса: «Он сделал важную работу в борьбе с коррупцией».

«Мы очень обеспокоены тем, что люди, которые были направлены на изменение системы, чтобы проводить реформы и дойти в этом процессе до точки невозврата, покидают свои посты», - заявил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

«Решение Айвараса Абромавичуса уйти в отставку с должности министра экономического развития и торговли - серьезный удар для реформы в Украине. Совместное заявление послов 9 стран относительно отставки Абромавичуса четко дает понять, что Запад обеспокоен», - отметил эксперт вашингтонского Института Брукингса, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

В целом, западные партнеры Украины назвали отставку Абромавичуса сигналом, который «не вдохновляет». В то же время, дипломаты настаивают, что реформы в стране должны продолжаться.

Грубо говоря, десятки «звоночков» Запада украинской власти о том, что коррупция, несмотря на «решительную» борьбу с ней в Украине, никуда не делась и это заметно даже за океаном, превратились в один четкий сигнал – прекратите, наконец, подковерные игры, и займитесь работой. Иначе ни политической, ни финансовой поддержки от международного сообщества ждать не стоит. И жизни по-новому не получится.

Борьба Европы и «совка»

Ситуация вокруг отставки Абромавичуса означает, что «в борьбе с коррупцией нам еще нужно сделать очень много», считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, что «уже прозвучали предложения о сложении мандатов определенных известных лиц». «Это настоящая борьба нового европейского стиля с совковым, и она продолжается. И то, что произошло сегодня, это тому свидетельство», - добавил он.

По словам дипломата, если консультации, которые сейчас проходят на высшем уровне, завершатся тем, что министр Абромавичус уйдет, – это будет означать, что «условия для нормального экономического развития Украины пока отсутствуют». Вместе с тем, по словам Огрызко, у него есть ощущение, «что не все еще потеряно».

Система, за которую критиковали режим Януковича, благополучно пережила крах его режима.

В свою очередь, директор экспертно-аналитического центра «Институт социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк отмечает, что сегодняшний скандал вскрывает две серьезные проблемы переформатирования правительства, главной из которых является давление команды президента на членов правительства. «Система, за которую критиковали режим Януковича, благополучно пережила крах его режима и действует в настоящее время», - отметил он.

Другими словами, представители центров влияния, одним из которых является президентская фракция в парламенте, диктуют государственным менеджерам, как работать, и не дают им действовать эффективно. «Тот же Кононенко еще в прошлом году заявлял, что для министров сначала должен быть прописан функционал, и потом уже под него подобраны кандидаты. А получается, что, не дожидаясь принципа основополагающих действий министров и руководителей крупных государственных предприятий, Кононенко фактически уже пытается назначить на такие должности своих людей. Поэтому очевидно, что у процесса переформатирования Кабмина есть системные сложности», - считает Миселюк.

«Нынешний скандал говорит о том, что переформатирование правительства будет сопровождаться достаточно серьезными скандалами», - резюмировал эксперт.

Такое мнение разделяет и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, сейчас происходит борьба разных групп влияния в президентской команде. Условно, бизнес-крыло, в которое входит Игорь Кононенко, и технократическое крыло, отстаивающее министров-технократов в Кабмине (Яресько, Павленко, Абромавичуса), ведут серьезную кулуарную «войну» относительно формирования нового правительства.

Политолог напоминает, что до того момента, как отставка будет принята Верховной Радой, она неокончательна. «Скорее всего, за этой заявкой на отставку стоит предупреждение, чтобы снизить градус разного рода бизнес и партийно-корыстных аппетитов при формировании нового правительства», - отметил он.

Это подтверждает и тот факт, что президент Петр Порошенко, который, впрочем, отреагировал на ситуацию только вечером, считает, что Айварас Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реформы. «Считаю, что Айварас должно оставаться министром и продолжать реформы. Он пошел думать», - отметил глава государства после встречи с министром.

«Все, что сегодня озвучил Айварас Абрамавичус, должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро как новосозданный независимый орган. Игорь Кононенко обратился в НАБУ и заявил, что готов сотрудничать с ним. Об этом сообщило руководство этого органа», - заявил Порошенко.

«Чем скорее общество получит ответы на поставленные вопросы, тем лучше», - добавил президент.

Вместе с тем, всерьез задуматься о происходящем стоит всему нынешнему украинскому политическому бомонду. Пока внутриполитические договорняки и распределение мест для посадки «на потоки» обсуждаются только внутри украинского общества, власть не особо боится потерять лицо. Как только скандал выходит за порог украинской «избы», лицо уже потеряно. Именно это и произошло сегодня. Поскольку заявления послов и дипломатов – это не отдельная «обеспокоенность» судьбой отдельного министра. Такие заявления – сигнал, что доверие к государству Украина – на нуле.

УНИАН