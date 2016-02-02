Гройсман открыл четвертую сессию Верховной Рады VIII созыва

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале прозвучал государственный гимн в записи. На открытии сессии присутствовали премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства.

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По словам Гройсмана, "в заседании Верховной Рады принимают участие премьер-министр Арсений Яценюк, члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти и руководители судебной ветви власти, присутствуют должностные лица, которых Верховная Рада избирает и назначает на должности".

Как известно, согласно Конституции, каждая новая сессия Рады начинается в первый вторник февраля и в первый вторник сентября.