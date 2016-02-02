Гройсман объявил о выходе Томенко из фракции Блока Петра Порошенко
12:09, 02 февраля 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил о выходе народного депутата Николая Томенко из состава фракции БПП.
Николай Томенко вышел из фракции БПП / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, по словам спикера, Томенко подал соответствующее заявление.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря народный депутат Николай Томенко заявил о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко".
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Томенко возмутился, что вместо ожидаемой отставки Арсения Яценюка с должности премьер-министра Верховная Рада отказалась заслушать его отчет и отправить его в отставку. Кроме того, по его словам, был принят госбюджет, который направлен "против украинского народа".
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