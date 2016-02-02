Гройсман объявил о выходе Томенко из фракции Блока Петра Порошенко

12:09, 02 февраля 2016
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил о выходе народного депутата Николая Томенко из состава фракции БПП.

Николай Томенко

Как передает корреспондент УНИАН, по словам спикера, Томенко подал соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря народный депутат Николай Томенко заявил о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко".

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Томенко возмутился, что вместо ожидаемой отставки Арсения Яценюка с должности премьер-министра Верховная Рада отказалась заслушать его отчет и отправить его в отставку. Кроме того, по его словам, был принят госбюджет, который направлен "против украинского народа".

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