Савченко узнала в одном из своих похитителей "правую руку" помощника Путина

Об этом она заявила во время суда, пишет ее адвокат Николай Полозов в "Твиттере". Надежда Савченко опознала Павла Карпова в водителе, который был за рулем автомобиля "Нива". На нем 23 июня ее вывозили в Россию. С этим водителем общался один из лидеров боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий, который передал документы и телефон Надежды Савченко Павлу Карпову.

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Украинскую летчицу удивило, что Плотницкий разговаривал с водителем как с главным. "Помощник В. Ю. Суркова, бывший сотрудник администрации президента РФ Павел Николаевич Карпов - один из похитителей Савченко", - пишет Николай Полозов.

Он также отметил, что защита имеет информацию, что 18 июня - на следующий день после взятия Надежды Савченко в плен - Павел Карпов говорил по телефону с Болотовым об украинке как о "женщине-снайпере".

Суд приобщил фотографию Павла Карпова к делу.