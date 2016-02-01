В ЕС изучают постановление суда об отмене санкций против Азарова и еще четырех экс-соратников Януковича

Об этом сегодня в Брюсселе сообщила собственному корреспонденту УНИАН пресс-секретарь представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

«Мы приняли к сведению постановление суда (об аннулировании замораживания активов пятерых украинцев на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015). Институты ЕС внимательно изучают это решение», - отметила она.

По словам Косьянчич, будут изучены варианты с целью возможных соответствующих процессуальных действий.

При этом спикер обратила внимание, что из пяти украинцев, в отношении которых генсуд принял решение, Алексей Азаров уже был удален из списка лиц, к которым применены ограничительные меры до 5 марта 2015 года.

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«Важно отметить, что решения относятся только к списку, в отношении которого Совет принял решение в марте 2014 года. Дальнейшее повторное решение относительно списка от марта 2015, которое было принято после того, как в январе 2015 года в критерии ограничительных мер были внесены изменения, остается. Это повторное решение относительно списка было принято на основе обновленной информации украинской власти», - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный суд ЕС постановил отменить решение Совета ЕС от 5 марта 2014 года, которым были применены ограничительные меры в виде замораживания, в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея Азарова, бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и Сергея Клюева, брата экс-главы Администрации президента Виктора Януковича.