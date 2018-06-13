Украинский интерес. Психическая атака Кремля, ПАСЕ без России и политическая мазурка

Россия пытается продемонстрировать геополитический шпагат, одновременно убеждая мировое сообщество в своем стремлении способствовать урегулированию на Донбассе и делая угрожающие заявления в адрес Украины. Получается весьма любопытно, поскольку эскапада Владимира Путина о «напрасно переданном Украине» Донбассе ставит под сомнение европейские границы в целом. И российский президент прекрасно это понимает. Уверен, что отдает себе отчет и Сергей Лавров, посвятивший Украине столько времени во время своей пресс-конференции, словно он работает с недавних пор министром по украинским делам. Заявление главного российского дипломата о том, что Москва не нарушала Будапештский меморандум – пример оголтелого цинизма, который лишь оттенили многочисленные призывы к Киеву выполнять Минские соглашения. Лавров по итогам пресс-конференции получил демарши сразу нескольких МИДов, а Павел Климкин предложил провести встречу стран, подписавших меморандум - дабы обновить знание текста.

Как представляется, эта словесная канонада была лишь прелюдией перед попыткой Бориса Грызлова на переговорах в Минске навязать собственное видение перспектив урегулирования на Донбассе. Украинская делегация на шантаж и уговоры не поддалась, хотя в Киеве хорошо понимают: сегодня речь идет не о выполнении Минских договоренностей, а о недопущении их полного срыва.

Очередная сессия ПАСЕ обошлась без российской делегации, решившей вовсе не пребывать в Страсбург. Впрочем, лоббисты «двухголового орла» пытались прощупывать грунт в кулуарах, но без особого успеха. Новоизбранный президент ПАСЕ Педро Аграмунт призвал Россию отказаться от вооруженной поддержки сепаратистов на Донбассе.

Интересные заявления прозвучали в Польше, развитие событий во внутренней политике которой привлекают внимание Европейского Союза. В ходе Девятого форума Европа – Украина в Лодзи привилегированное положение получили российские депутаты и эксперты, да и те европейские специалисты, что помогали продвигать линию Кремля, внакладе не остались. Министр иностранных дел Витольд Ващиковский уже после завершения Форума, в ходе которого он высказался за восстановление суверенитета Украины, разнес в пух и прах программу «Восточного партнерства», которой гордились оппоненты «Права и справедливости» из «Гражданской платформы».

Любопытное заявление прозвучало из уст союза польских предпринимателей, выразившего готовность легализовать миллион украинских мигрантов, работающих в Польше. Но не стоит испытывать эйфорию: с одной стороны, цифра напоминает озвученную премьером Беатой Шидло во время доклада в Европейском парламенте, и активно опровергнутую Андреем Дещицей. С другой – речь идет только о находящихся сейчас на территории Польши украинцах, что подтверждает стремление польской власти уклониться от приема мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Евгений Магда