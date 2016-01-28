Рада досрочно прекратила полномочия депутата Атрошенко, избранного мэром Чернигова

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление “О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Владислава Атрошенко” проголосовали 232 народных депутата из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

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Полномочия Атрошенко прекращены в связи с его личным заявлением.

Он избирался в парламент в округе № 206 в Черниговской области.

Как известно, Атрошенко был избран на должность мэра Чернигова и не может совмещать полномочия городского головы и народного депутата.