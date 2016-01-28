Рада досрочно прекратила полномочия депутата Атрошенко, избранного мэром Чернигова
19:10, 28 января 2016Политика
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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Владислава Атрошенко.
Полномочия Атрошенко прекращены в связи с его личным заявлением / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление “О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Владислава Атрошенко” проголосовали 232 народных депутата из 319, зарегистрированных в сессионном зале.
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Полномочия Атрошенко прекращены в связи с его личным заявлением.
Он избирался в парламент в округе № 206 в Черниговской области.
Как известно, Атрошенко был избран на должность мэра Чернигова и не может совмещать полномочия городского головы и народного депутата.
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