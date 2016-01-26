Заместитель главы АП Шимкив в Европарламенте рассказал о реформах в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий доклад был сделан сегодня в Брюсселе в Европейском парламенте в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС.

Шимкив подробно рассказал о работе Национального совета по вопросам реформ, показал в схемах и таблицах прогресс реформ в прошлом году, остановился на антикоррупционных реформах, реформе судебной системы, правоохранительных органов, реформе государственного управления, процессе децентрализации, на налоговой реформе и других. Выступление чиновника сопровождалось на экране слайдами, а присутствующим была роздана распечатанная версия продемонстрированного на экране.

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В комментарии журналистам Шимкив отметил, что с украинской стороны "не хватает коммуникации с европейскими парламентариями по поводу того, что конкретно сделано". "Одна из задач, которая стояла передо мной сегодня, это показать те конкретные меры, которые уже осуществлены, о начатых процессах, принятых законах, запущенных процедурах, там, где у нас есть успех, и там, где нам нужно работать", - сказал он.

По словам Шимкива, важно, что все депутаты "отмечали значительный прогресс и оптимизм относительно процесса реформ, который происходит в Украине". "Они все отметили эффективность Национального совета реформ как площадки, где решается очень много вопросов по каждой из реформ", - отметил заместитель главы АП.