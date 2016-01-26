В Европарламенте с участием руководства Верховной Рады пройдет украинская неделя

Об этом во вторник в Брюсселе во время заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС сообщил сопредседатель Комитета, депутат Европарламента Андрей Пленкович, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"С 29 февраля по 2 марта в парламенте мы проведем очень важное мероприятие. Это проект под названием "украинская неделя", который будет проведен при поддержке групп Европейского парламента и поддержке экс-президента Европейского парламента Пэта Кокса", - сообщил он.

По словам Пленковича, в Европейский парламент приедут 50 депутатов Верховной Рады, весь руководящий состав, лидеры политических групп, все председатели комитетов, включая председателя делегации в Комитете Ассоциации - Остапа Семерака и главу делегации в межпарламентской ассамблее EURONEST Бориса Тарасюка.

Политик отметил, что в рамках этого мероприятия 1 марта пройдет заседание Бюро Комитета Ассоциации. "В понедельник, 29 февраля, мы продемонстрируем фильм о событиях на Майдане "Зима в огне", который выдвинут на Оскара", - добавил Пленкович.