Вехи недели. Изменения на паузе, антикоррупционный тренд и суета в правительстве

Уже второй год первые два месяца года для Украины вызывают воспоминания о трагических моментах нашей недавней истории. Речь и о расстреле Небесной Сотни, и боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево. Температура в обществе остается и без того высокой, чтобы повышать ее стремлением протолкнуть конституционные изменения, на которых настаивает Запад и которые объективно выгодны России. Поэтому президент с помощью парламентариев решил использовать лояльность Конституционного Суда (это качество судей в бордовых мантиях неизменно независимо от фамилии главы государства), чтобы выиграть время и попытаться вынудить Кремль выполнять Минские договоренности. Порошенко публично подчеркивает заинтересованность в децентрализации, одновременно настаивая на том, что голосование за изменения в Основной Закон может пройти только на фоне заметных успехов в урегулировании на Донбассе. Судя по официальным заявлениям Кремля и поведению сепаратистов на переговорах в Минске, пока Путин не намерен менять свою линию поведения независимо от стоимости барреля нефти на мировых рынках.

О необходимости борьбы с коррупцией на минувшей неделе говорили особенно много. Михеил Саакашвили ради борьбы с этим злом на форуме в Харькове даже покинул заснеженную Одессу. Группа «Еврооптимистов» приняла приглашение позавтракать по-украински в Давосе за счет Виктора Пинчука, что, видимо, не является проявлением коррупции для парламентариев. Видимо, возможности за пределами Всемирного экономического форума узнать, что коррупция продолжает отпугивать инвесторов почище конфликта на Донбассе, у прогрессивных слуг народа не было. Даже выступление Святослава Вакарчука по случаю вручению ему ордена Свободы было воспринято как антикоррупционный призыв. Все это свидетельствует о мощном общественном запросе на борьбу с коррупцией и мизерных успехах власти в этом вопросе.

Парламентарии тем временем начинают подтягиваться с курортов в столицу и уже демонстрируют повышенную активность. Ничего удивительного в этом нет, поскольку работы у законодателей – непочатый край, а месяц отдыха дал пространство для размышления. «Самопомощь», к примеру, решила уволить Алексея Павленко с поста министра аграрной политики и продовольствия и переписать коалиционное соглашение. Для политиков, подчеркивающих свое смиренное и последовательное обучение тонкостям парламентаризма, соратники Андрея Садового поступили опрометчиво: в кадровых вопросах, как показывает опыт, необходимо собрать 226 голосов, а уже потом выдавать «черную метку». Умение «Самопомощи» находить общий язык с коллегами из депутатского корпуса позволяет аграрному министру и дальше спокойно ходить на работу. Фракция же рискует понести новые кадровые потери в своем составе.

Следует пояснить, что у Андрея Садового присутствуют президентские амбиции, в которых он предпочитает не признаваться. Но на Банковой о них хорошо знают, поэтому и протолкнули, приложив усилия, Виталия Кличко на пост главы Ассоциации городов Украины. Понятно, что эффективным сити-менеджером киевского мэра можно назвать весьма условно, но в данном случае его функция – формально-заместительная.

Арсений Яценюк решил в борьбе за сохранение своего портфеля перейти от потребительских вопросов (стоимость услуг ЖКХ, цена и качество бензина) перейти к конституционным. Он считает возможным принятие Основного Закона на референдуме. Эту идею премьера не преминул продублировать Арсен Аваков. Безусловно, в борьбе за премьерский портфель все средства хороши, но не стоит недооценивать зрелость украинского общества, предпочитающего экономические успехи танцам с бубнами вокруг Конституции.

Евгений Магда