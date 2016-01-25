Украинские нардепы совершили демарш на форуме в Польше из-за пророссийских евродепутатов
Из-за пророссийских евродепутатов, которые хотели принять участие в дискуссионных панелях форума "Европа-Украина" в Польше, ряд депутатов Верховной Рады бойкотировал мероприятие.
Подробности инцидента рассказала вице-спикер Оксана Сыроид, передает телеканал "24".
На панель, в которой она принимала участие, пришел заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. В знак протеста против выступления представителя России она вышла из зала еще до официального завершения дискуссии.
Подобный демарш совершили с других мероприятий форума и нардепы Егор Соболев и Татьяна Чорновол.
Читайте такжеДокладчик ПАСЕ по Украине ушел в отставку
Они бойкотировали участие в одной из дискуссионных панелей из-за присутствия в ней скандального депутата Европарламента Януша Корвина-Микке, который из-за пророссийских действий является персоной нон грата в Украине.
"Часть наших парламенариев оставила это мероприятие, поскольку на них были известные провокаторы, в частности персона нон грата в Украине Корвин-Микке. Если бы я не уезжала сегодня, поскольку это завершение моего визита, то я также покинула бы форум в знак протеста", - заверила вице-спикер.
Она объяснила, что из-за таких провокаций у нее возникают вопросы к организаторам форума.
"Мне кажется бессмысленной встреча, потому что мы все знаем позицию России, но каким образом она может помочь в этом диалоге Украина-Европа? Если она не может помочь в этом диалоге, то зачем их сюда звать: чтобы все превращалось в деструктив и балаган?" — возмутилась Сыроид.
Напомним, ранее делегация Украины совершила дипломатический демарш в связи с началом председательства России в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).