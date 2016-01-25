Украинские нардепы совершили демарш на форуме в Польше из-за пророссийских евродепутатов

Подробности инцидента рассказала вице-спикер Оксана Сыроид, передает телеканал "24".

На панель, в которой она принимала участие, пришел заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. В знак протеста против выступления представителя России она вышла из зала еще до официального завершения дискуссии.

Подобный демарш совершили с других мероприятий форума и нардепы Егор Соболев и Татьяна Чорновол.

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Они бойкотировали участие в одной из дискуссионных панелей из-за присутствия в ней скандального депутата Европарламента Януша Корвина-Микке, который из-за пророссийских действий является персоной нон грата в Украине.

"Часть наших парламенариев оставила это мероприятие, поскольку на них были известные провокаторы, в частности персона нон грата в Украине Корвин-Микке. Если бы я не уезжала сегодня, поскольку это завершение моего визита, то я также покинула бы форум в знак протеста", - заверила вице-спикер.

Она объяснила, что из-за таких провокаций у нее возникают вопросы к организаторам форума.

"Мне кажется бессмысленной встреча, потому что мы все знаем позицию России, но каким образом она может помочь в этом диалоге Украина-Европа? Если она не может помочь в этом диалоге, то зачем их сюда звать: чтобы все превращалось в деструктив и балаган?" — возмутилась Сыроид.

Напомним, ранее делегация Украины совершила дипломатический демарш в связи с началом председательства России в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).