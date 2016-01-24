Порошенко назвал предложение об увольнении всех судей популизмом

Об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам.

Порошенко назвал предложение уволить всех судей в один день «популистским и авантюрным».

«А потом страна будет год жить без судов. Кто в этом заинтересован? Бандиты, коррупционеры, которых нельзя будет осудить. А что потом произойдет? Мы же страна-член Совета Европы, и мы же не Россия, которая сказала, что не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека. Мы цивилизованная европейская страна, потом (в случае увольнения всех судей - УНИАН) 5 или 8 тысяч судей пойдут в ЕСПЧ, практика Европейского суда нам известна», - заявил он.

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«8 тысяч решений мы получим в течение короткого промежутка времени, еще попросят нас от 20 до 50 тысяч евро каждому выплатить компенсаций за счет средств налогоплательщиков и всех восстановить на работе», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за радикальную реформу судебной системы, в рамках которой необходимо полностью заменить судейский корпус на протяжении трех месяцев формирования новых судов в Украине.

Также за увольнение всех судей в Украине выступал премьер-министр Арсений Яценюк.