Гидрометцентр объявил на понедельник штормовое предупреждение

Гидрометцентр объявил на завтра штормовое предупреждение в Украине.

Как сообщается на сайте центра, 25 января на дорогах Украины гололедица, в Карпатах и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, ночью и утром в центральных и восточных областях местами туман, видимость 200-500 м.

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Напомним, на воскресение, 24 января, в Украине также объявлено штормовое предупреждение.