Гидрометцентр объявил на понедельник штормовое предупреждение
16:41, 24 января 2016Политика
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25 января на дорогах Украины гололедица.
В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото УНИАН
Гидрометцентр объявил на завтра штормовое предупреждение в Украине.
Как сообщается на сайте центра, 25 января на дорогах Украины гололедица, в Карпатах и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, ночью и утром в центральных и восточных областях местами туман, видимость 200-500 м.
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Напомним, на воскресение, 24 января, в Украине также объявлено штормовое предупреждение.
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