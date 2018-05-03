Украинский интерес. Откровенность в Давосе, европейское одобрение и тупик в Минске

Ежегодно в январе в Давосе собираются представители мировой элиты, чтобы обсудить насущные проблемы планеты. Ситуация в Украине вряд ли может быть сегодня названа общемировым приоритетом, однако участие в «Украинском завтраке» Джорджа Сороса и Ричарда Бренсона обнадеживает. Еще один факт – взятые на вооружения во время мероприятия «правила Чатем-хаус», минимизирующие возможность выноса содержания разговора за пределы аудитории. Впрочем, в глобализированном мире всерьез рассчитывать скрыть проблемы одного из крупнейших государств Европы может только наивный человек. Они остаются на поверхности – коррупция и неспособность власти ответить на завышенные ожидания граждан.

В украинском обществе евро-отзывы были восприняты довольно скептически.

Что касается официальной оценки со стороны Европейского Союза, то и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини, и Европейский парламент достаточно высоко оценили успехи украинской власти в деле реформирования страны. По понятным причинам, в украинском обществе евро-отзывы были восприняты довольно скептически, но европарламентарии отдали должное и Молдове, и Грузии. Другое дело – следует понимать, что время масштабных политических уступок для желающих стать членами Европейского Сообщества прошло.

Впрочем, представители ведущих стран Запада не забывают высказываться о необходимости урегулирования на Донбассе. Например, президент Франции Франсуа Олланд видит необходимость восстановления контроля украинской стороны над границей с последующей отменой санкций против России. Не исключает такого варианта развития событий в случае выполнения Кремлем Минских соглашений и госсекретарь Джон Керри, а его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер подстегивает официальный Киев к принятию закона о выборах на Донбассе. Правда, шеф немецкой дипломатии не уточняет, как он может быть реализован, если пока ни один пункт Минских договоренностей полностью не реализован.

Кремль ответил асимметрично, натравив на оппозиционеров Рамзана Кадырова.

Возможно, на Западе рассчитывают на большую уступчивость России на фоне стремительного падения цены нефти и курсовых скачков рубля. Кремль ответил асимметрично, натравив на оппозиционеров Рамзана Кадырова, словно показывая, что в запасе есть менее договороспособные, по сравнению с Путиным, политики. Темпы сокращения золотовалютных запасов России оставляют ее руководству хорошие возможности для насаждения атмосферы осажденной крепости в обществе, которую россияне принимают как должное. Да и сокращать расходы на содержание армии и спецслужб в Кремле будут в самый последний момент.

Вывод королевского суда в Лондоне о высокой степени причастности Владимира Путина к убийству в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко – безусловно, не судебный вердикт. Но наряду с тем авторитет британского правосудия позволяет предположить, что российский президент получил настоящую «черную метку» от западного мира.

Непростой момент переживает Молдова, в которой афера на миллиард евро болезненно отразилась на внутриполитической ситуации в стране. В результате противостояния между коррумпированными сторонниками евроинтеграции и левыми пророссийскими силами здание парламента было в очередной раз взято штурмом, пусть с менее разрушительными последствиями, чем несколько лет назад. И прогнозировать сегодня благоприятное завершение кризиса вряд ли кто-нибудь возьмется.

Евгений Магда