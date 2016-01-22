В ГПУ благодарны за оценку Шокина в $1 миллиард, но кадровых изменений не планируют

В Генеральной прокуратуре опровергают информацию о том, что госдепартамент США привязал предоставления Украине миллиардного кредита к отставке генпрокурора Виктора Шокина. Об этом заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко, передает "Украинская правда".

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"Мы считаем полной чушью информацию, распространенную отдельными СМИ, о вроде бы требованиях США освободить Генпрокурора Шокина в обмен на получение кредита в размере 1 млрд долларов США. США является примером развитой демократии, в традиции которой не входит продавать или покупать любые должности", - сказал он.

"Мы очень благодарны авторам этой информации за то, что они оценили Шокина в 1 млрд долларов. Это высокая оценка руководителя правоохранительного органа Украины. ГПУ продолжает работать в штатном режиме и к каким-либо кадровым изменениям не готовится. Единственный человек, который может поставить вопрос по руководителю Генпрокуратуры, это президент Петр Порошенко", - подчеркнул Куценко.

Кроме того, прокурор отметил, что информация, которую приводили СМИ, подавалась "с отдельным искажением действительных событий".

"А именно заместитель Генпрокурора Виталий Касько не находился в США, поскольку соответствующее командировки и отпуск не были подписаны руководителем", - отметил и напомнил, что в командировку поехали заместитель генпрокурора Давид Саквералидзе, директор НАБУ Артем Сытник и Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине. В частности, внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставления кредитных гарантий в размере 1 миллиард долларов до отставки Шокина.