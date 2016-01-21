ВР может рассмотреть изменения в Конституцию в части правосудия 28 января - БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания совета коалиции.

"Сообщил аппарат Верховной Рады, что ждут поступления из Конституционного суда заключения по изменениям в Конституцию относительно судебной реформы. Если поступит, то планируем рассматривать это в четверг... Если нет - то у нас есть еще одна сессионная неделя", - сказал Кононенко.

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Как сообщал УНИАН, Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в КС с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия (№3524), поданного президентом Петром Порошенко на ее рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Завтра, 22 января, КС намерен обнародовать свое заключение по проекту изменений в Конституцию в части правосудия

Ранее Порошенко выразил надежду, что Рада до 2 февраля (в этот день завершается нынешняя сессия) проголосует за изменения в Конституцию в части правосудия в первом чтении.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

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