Партия регионов просит возбудить уголовное дело против Тимошенко

Фракция Партии регионов обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и руководителя Главного Контрольно-ревизионного управления Николая СИВУЛЬСКОГО за клевету.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на народного депутата Елену ЛУКАШ.

По мнению народного депутата, в действиях Ю.ТИМОШЕНКО и Н.СИВУЛЬСКОГО есть признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины «Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления». Она отметила, что такие действия, совмещенные с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении, или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенные из корыстных побуждений, караются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. “Соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела от народных депутатов в Генеральную прокуратуру Украины будет подано сегодня», – подчеркнула Е.ЛУКАШ.

Она отметила, что Партия регионов не может обжаловать в суде “ту порочную позицию, которая, по словам СИВУЛЬСКОГО, отражена в акте КРУ относительно деятельности «Укрзализныци», «Энергоатома», «Нафтогаза», в целом правительства, потому что акт не подлежит судебному обжалованию и не имеет обязательного характера”. “Это - набор слов, которые на сегодня невозможно опровергнуть”, - сказала она.

Е.ЛУКАШ объяснила это тем, что с учетом судебной практики, сложившейся на протяжении последних лет, акт государственного или другого органа, в том числе и КРУ, - это юридическая форма решений этих органов, то есть официальный письменный документ, который влечет определенные правовые последствия, направленный на регулирование тех или иных общественных отношений и имеет обязательный характер для субъектов этих отношений. При этом, отметила народный депутат, особенность обжалования актов государственных органов заключается в том, что не могут быть обжалованы в суде акты ревизий, документальных проверок, действия служебных лиц, совершенные в процессе или по результатам проверок и тому подобное, поскольку эти акты не имеют обязательного характера.

Е.ЛУКАШ отметила, что, таким образом, факты выявления вероятных нарушений действующего законодательства в ходе ревизии сотрудниками ГлавКРУ являются их личным мнением, но их обоснованность и законность они должны доказать в установленном порядке в правоохранительных органах и в суде.

Она отметила, что обнародованные утверждения о якобы выявлении ГлавКРУ злоупотреблений на сумму 10,2 миллиарда гривень рассчитаны на то, что опровергнуть их в судебном порядке невозможно до тех пор, пока соответствующие органы не реализуют эти материалы в форме решений, которые будут иметь обязательный характер, или правоохранительные органы не примут решения в порядке уголовного судопроизводства.

”Выше изложенное, очевидно, свидетельствует о преднамеренном характере обнародованного заявления, нарушает конституционный принцип презумпции невиновности и фактически лишает на данном этапе возможности обжаловать в судебном порядке заключения, изложенные в актах ревизий”, - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее мнению, это сделано с тем, чтобы отвлечь внимание общественности от масштабного политического и экономического кризиса в государстве. Е.ЛУКАШ отметила, что на рассмотрение и принятие решения в ГПУ, в соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса отводится 10 дней. “Будем надеяться, что своевременно получим соответствующую законную реакцию Генеральной прокуратуры", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ назвал чиновников, которые, согласно заключению ведомства, ответственны за финансовые нарушения, допущенные государственными монополиями во второй половине 2006 года, а также в 2007 году. В частности, за нарушения, выявленные в НАК «Нафтогаз Украины» (2,2 млрд. грн.), отвечают бывший министр топлива и энергетики, председатель НАК Юрий БОЙКО и его помощник Виктор ВОРОНИН. Ответственным за нарушения в компании НАЭК «Энергоатом» (3,6 млрд. грн.) Н.СИВУЛЬСКИЙ назвал экс-руководителя НАЭК, а в настоящее время народного депутата от Партии регионов Андрея ДЕРКАЧА, за нарушения в угольной отрасли (2,4 млрд. грн.) – экс-министра «Углепрома» Сергея ТУЛУБА, за злоупотребления со стороны "Укрзализныци" (2 млрд. грн.) – экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и руководителя ведомства Владимира КОЗАКА.

При этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство направило все акты проверок Контрольно-ревизионного управления в Генеральную прокуратуру. «И я лично беру под контроль действия Генеральной прокуратуры относительно возбуждения уголовных дел и реагирования Генеральной прокуратуры на эти колоссальные преступления. Партия регионов без денег из власти не ушла, и 10,2 млрд. грн. - это то, что прихватили их чиновники», - объяснила она.