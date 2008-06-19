БЮТ объявил свой ультиматум

Фракция БЮТ будет продолжать блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, «мы фарс продолжать не собираемся», то есть сохранение ситуации, когда не происходит голосования.

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что у фракции БЮТ есть требования относительно возвращения к голосованию законопроектов, которые «имеют большое значение для политикума и для Украины».

По его словам, работа будет разблокирована в том случае, если будут четкие договоренности, что более 300 голосов будут поданы за законопроекты, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности, отмену всех депутатских льгот и введение императивного мандата, чтобы в будущем не было «политической коррупции».

Лидер БЮТ добавил, что «политическая коррупция» привела к досрочным выборам в 2007 году, и может привести к досрочным выборам снова.

И.КИРИЛЕНКО заявил, что фракция БЮТ будет продолжать блокировать работу парламента, и начнется отсчет 30 дней, после чего должна быть распущена Верховная Рада.

В то же время И.КИРИЛЕНКО сообщил, что во время Согласительного совета представители фракции Партии регионов отмечали, что готовятся к досрочным выборам.

По его словам, БЮТ к выборам готов, но «мы их инициировать не будем».

«Мы у истоков досрочных выборов не стояли, и стоять не будем», - добавил И.КИРИЛЕНКО.