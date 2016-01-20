Керри и Лавров обсудили пути ускорения полного внедрения Минских соглашений

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Джона Кирби.

"Относительно Украины - они обсудили, каким образом ускорить полное внедрение Минских обязательств, в том числе немедленную необходимость восстановления режима прекращения огня и полного доступа наблюдателей ОБСЕ (ко всем объектам на временно оккупированных территориях Донбасса)", - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обеих стран обсудили планы относительно переговоров между различными сирийскими сторонами в гражданской войне, которые запланированы на 25 января под эгидой Организации Объединенных Наций.

Во время встречи Керри настоял на том, чтобы Россия использовала свое влияние на режим действующего президента Сирии Башара аль-Асада для обеспечения незамедлительного, беспрепятственного и устойчивого доступа гуманитарных организаций ко всем гражданам Сирии, нуждающимся в гуманитарной помощи. Секретарь Госдепартамента обратил внимание на то, что особенно в гуманитарной помощи нуждаются те граждане, которые находятся в окруженных районах, и особенно в городе Мадая.

Кроме того, Керри и Лавров обсудили важность решительной и единой реакции на ядерные испытания в Северной Корее, власти которой осуществляет их вопреки резолюциям Совета безопасности ООН.