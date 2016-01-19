УКРОП заявляет о продолжении блокирования своего офиса и просит правоохранителей вмешаться





19 января Денис Борисенко обратился с соответствующим заявлением к начальнику Подольского в г. Киеве главного управления национальной полиции подполковнику Владиславу Ищенко. Копии заявления также были отправлены в главное управление МВД в г. Киеве, прокуратуру Подольского района столицы и правобережный межрайонный отдел управления СБУ города. «Из-за бездействия полиции в отношении неизвестных вооруженных лиц и с учетом того, что часть неустановленных лиц до сих пор находится в здании, не исключается возможность полного захвата всех помещений партии и препятствования ее деятельности», – говорится в заявлении.

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Такие действия в УКРОПе считают вмешательством и препятствованием законной деятельности политической партии, что является прямым нарушением Уголовного кодекса Украины. Напомним, 18 января вечером здание центрального офиса партии УКРОП по улице Воздвиженской было заблокировано более 20 неизвестными вооруженными лицами, которые не предоставили никаких документов или объяснений. Сотрудники секретариата партии были вынуждены покинуть помещение офиса через один из эвакуационных выходов. Неустановленные лица до сих пор блокируют все входы и выходы из здания, а сотрудники УКРОПа не могут свободно попасть на свои рабочие места.