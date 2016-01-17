Ислямов заявил, что блокада оккупированного Крыма никуда не свернулась

Об этом заявил координатор общественной блокады Крыма Ленур Ислямов, передает "112 Украина".

По его словам, на каждом пункте пропуска будет три человека с ротациями, которые в том числе будет смотреть за тем, чтобы не было фактов контрабанды.

"Будет стоять вагончик, мы уже договорились. Будет то, что мы называем наблюдательный пост. Эти ребята с блокнотом и ручкой будут фиксировать все, что называется нарушением законодательства Украины в связи с перемещением через пункт пропуска. Все это фиксируется. Мы тут стоим. Мы никуда не свернулись. Просто убрали сам формат осмотра автомобилей на наших постах. Мы его передали государству", - сказал Ислямов.

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Он подчеркнул, что активисты будут наблюдать как "государство будет нести эти функции в лице Госпогранслужбы и Гостаможслужбы".

Ранее УНИАН сообщал, что активисты гражданской акции по блокаде Крыма оставили свои блокпосты в Херсонской области и с 1 февраля будут контролировать работу таможенников и пограничников.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что после переформатирования блокады Крыма ее участники намерены контролировать действия сотрудников Госпогранслужбы и таможенной службы Украины на административной границе с Крымом.