СБУ: Рубан не имеет полномочий вести переговоры по освобождению украинцев
Служба безопасности Украины заявляет, что руководителю Центра освобождения пленных Владимиру Рубану "не предоставлялись никакие полномочия вести переговоры относительно освобождения граждан Украины".
Об этом говорится в заявлении спецслужбы.
"В последнее время некий гражданин В. Рубан распространяет заявления, что якобы он как представитель СБУ проводил какие-то переговоры по возможному освобождению граждан Украины в Минске и якобы обсуждал там вероятность их обмена на российских военнослужащих. СБУ официально заявляет, что В. Рубану не предоставлялись никакие поручения или полномочия вести любые переговоры об освобождении граждан Украины", - сказано в нем.
Также СБУ подчеркивает, что Рубан не является генералом СБУ.
"Долгое время он безосновательно называет себя "генералом" спецслужбы, с его слов так его представляют и отдельные СМИ. Это также не соответствует действительности", - сказано в заявлении.
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СБУ напоминает, что в Минске продолжается работа Трехсторонней контактной группы и четырех подгрупп, где Украину представляют уполномоченные на это лица.
"Конечно, господин Рубан мог побывать в Минске как частное лицо, но он никогда не принимал участия в официальных переговорах или встречах", - подчеркивает ведомство.
Спецслужба отмечает, что вопрос освобождения украинских граждан, которые стали политзаключенными в РФ, в частности, Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко находится на личном контроле президента Петра Порошенко, об этом говорится на всех международных встречах.
"Спекулировать на этих темах, предоставляя недостоверную и откровенно вымышленную информацию - это вводить в заблуждение общество и родственников пленных", - заявили в СБУ.
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Ведомство заявляет, что является открытым к сотрудничеству в поиске и освобождении граждан, находящихся на оккупированных территориях или в РФ в формате работы волонтеров с межведомственным центром, но при этом призывает отказаться от спекуляций и ложных заявлений.
"Призываем тех, кто, безосновательно прикрываясь Службой, вмешивается в этот деликатный процесс, не играть судьбами людей!", - подчеркивает СБУ.
Напомним, 14 января Рубан подтвердил информацию о разговоре с адвокатами российских ГРУшников Александрова и Ерофеева, сообщив, что в России якобы согласились на обмен Сенцова и Кольченко на своих военных.
Рубан сообщил, что центр на встрече в Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская сторона предложила обмен "два на два": двое российских спецназовцев на Сенцова и Кольченко.