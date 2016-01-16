СБУ: Рубан не имеет полномочий вести переговоры по освобождению украинцев

Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

"В последнее время некий гражданин В. Рубан распространяет заявления, что якобы он как представитель СБУ проводил какие-то переговоры по возможному освобождению граждан Украины в Минске и якобы обсуждал там вероятность их обмена на российских военнослужащих. СБУ официально заявляет, что В. Рубану не предоставлялись никакие поручения или полномочия вести любые переговоры об освобождении граждан Украины", - сказано в нем.

Также СБУ подчеркивает, что Рубан не является генералом СБУ.

"Долгое время он безосновательно называет себя "генералом" спецслужбы, с его слов так его представляют и отдельные СМИ. Это также не соответствует действительности", - сказано в заявлении.

Читайте такжеРубан рассказал о четырех попытках обмена Савченко на боевиков "ЛНР"

СБУ напоминает, что в Минске продолжается работа Трехсторонней контактной группы и четырех подгрупп, где Украину представляют уполномоченные на это лица.

"Конечно, господин Рубан мог побывать в Минске как частное лицо, но он никогда не принимал участия в официальных переговорах или встречах", - подчеркивает ведомство.

Спецслужба отмечает, что вопрос освобождения украинских граждан, которые стали политзаключенными в РФ, в частности, Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко находится на личном контроле президента Петра Порошенко, об этом говорится на всех международных встречах.

"Спекулировать на этих темах, предоставляя недостоверную и откровенно вымышленную информацию - это вводить в заблуждение общество и родственников пленных", - заявили в СБУ.

Читайте такжеАдвокат Савченко убежден, что ее обмен на задержанных в Украине ГРУшников состоится

Ведомство заявляет, что является открытым к сотрудничеству в поиске и освобождении граждан, находящихся на оккупированных территориях или в РФ в формате работы волонтеров с межведомственным центром, но при этом призывает отказаться от спекуляций и ложных заявлений.

"Призываем тех, кто, безосновательно прикрываясь Службой, вмешивается в этот деликатный процесс, не играть судьбами людей!", - подчеркивает СБУ.

Напомним, 14 января Рубан подтвердил информацию о разговоре с адвокатами российских ГРУшников Александрова и Ерофеева, сообщив, что в России якобы согласились на обмен Сенцова и Кольченко на своих военных.

Рубан сообщил, что центр на встрече в Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская сторона предложила обмен "два на два": двое российских спецназовцев на Сенцова и Кольченко.