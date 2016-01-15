Геращенко: Вице-премьера не назначают, потому что главным евроинтегратором назначил себя Яценюк

Об этом она написала в Facebook, комментируя информацию о том, что страны ЕС требуют назначения вице-премьера по евроинтеграции.

"Мы от комитета евроинтеграции требуем от коалиции и правительства определиться с кандидатурой вице-премьера уже год! И не просто назначить по принципу "чтобы было", а наделить конкретными полномочиями и предоставить механизмы и все необходимые рычаги для полноценной работы", - отметила она.

"Почему это не происходит? Боюсь, потому что премьер-министр главным евроинтегратором в правительстве назначил себя. В результате мы поздно получаем законопроекты, необходимые для имплементации Соглашения, в правительстве вообще никто серьезно не занимается ЗСТ с ЕС, не является мотором и промоутером этой важной для бизнеса темы (особенно в условиях потери российского рынка!)", - подчеркнула Геращенко.

Читайте такжеГройсман верит, что парламент и правительство способны сделать все для успешного движения по пути евроинтеграции

"Относительно заместителей министров по евроинтеграции, отобранных на конкурсах, - это отдельная песня. К сожалению, некоторые из них, кроме английского, больше ничего не знают и не понимают, ни в евроинтеграции, ни в работе своего министерства", - считает депутат.

По ее словам, они не появляются на заседаниях комитета.

"Думаю, коалиция, которая имеет громкое название про европейский выбор Украины, наконец, реально, а не ритуально заняться евроинтеграцией. Потому со всей ответственностью могу заявить, что если бы не постоянное внимание к этой тематике президента и его подталкивание определенных процессов (в том числе относительно безвизового режима), боюсь, мы бы были далеки и от безвизовой, и от других важных в контексте евроинтеграции тем", - убеждена Геращенко.