Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардией Мясникова

Соответствующий указ №5/2016 обнародован на официальном сайте главы государства.

«Освободить Мясникова Олега Витальевича от должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардией Украины», - говорится в указе.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года на то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом назначил Мясникова заместителем командующего Нацгвардией.