Нардеп раскрыл схему незаконных сделок экс-главы АП Левочкина в RosUkrEnergo

Об этом в своем расследовании сообщил нардеп Сергей Лещенко, передает "Украинская правда".

Отмечается, что этот газовый посредник вышел на украинский рынок в последний год президентства Леонида Кучмы, когда Левочкин работал на Банковой первым помощником президента.

Автор расследования отмечает, что Ксения Георгиоу (директор датской фирмы, что владеет для Левочкина домом на Лазурном побережье), также была руководителем кипрской фирмы Prelux Holdings Limited, которая во времена второго премьерства Януковича была владельцем "золотой жилы" – около 25 % акций RosUkrEnergo (Prelux выступала акционером на 44% в австрийской компании Centragas, что на паритетных началах вместе с "Газпромом" владела половиной акций RosUkrEnergo).

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"Кроме того, 10% в Centragas принадлежали и до сих пор принадлежит другой кипрской компании Grenar Enterprises, директором которой выступает Амаль Сароут Ламброу (Amal Sarout Lambrou) – одна из директоров фирмы Boutifour SA из Люксембурга. Она владеет упомянутой датской компанией, которая держит на своем балансе недвижимость Левочкина на Лазурном побережье", - подчеркнул Лещенко.

При этом на то время RosUkrEnergo не только поставлял газ из России, но и продавал его внутри Украины, получая сверхприбыль в сотни миллионов евро.

Все упомянутые киприоты – сестры Георгиоу, Мария Шуфтас, Аудриана Пиас, Амаль Сароут Ламброу – фигурируют в десятках компаний Фирташа и Левочкина, подытожил нардеп.