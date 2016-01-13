Порошенко предлагает Яценюку увеличить зарплаты военным в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в письме Яценюку Порошенко предлагает увеличить выплаты воинам, учитывая важность заданий по обороне Украины от российской агрессии, защите ее суверенитета и территориальной целостности, выполняемых военнослужащими в условиях непосредственной угрозы жизни и здоровью, а также с целью избежания диспропорции между размерами денежного довольствия военнослужащих и представителей других силовых ведомств.

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Президент также предлагает безотлагательно определиться с упорядочением выплат денежного вознаграждения военнослужащим, которые непосредственно участвуют в выполнении заданий в районе проведения антитеррористической операции.

«Поставленный вопрос просьба проработать в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2016 год на указанные цели», – говорится в письме президента.