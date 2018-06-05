Украинский интерес. Шоу вокруг Геническа, оптимизм от Меркель и глобальные вызовы

В России уже осознали, что с наскока установить контроль над Украиной не удастся, и теперь пытаются продемонстрировать новые манипулятивные технологии. На этот раз российские СМИ активно раскручивали ситуацию вокруг прекращения поставок газа в Геническ, разыграв настоящую геополитическую мыльную оперу «Путин облагодетельствовал райцентр в Херсонской области». Столько оригинальное смешение крымской и газовой тем, стабильно присутствующих в украинском информационном пространстве, не принесло российскому президенту рейтингового взлета, зато вызвало насмешки среди украинских пользователей соцсетей.

Россия продолжает гнуть свою линию и пытается использовать технологии гибридной войны не только против Украины. Поэтому оптимизм Ангела Меркель относительно успешного продвижения переговоров в рамках Нормандской четверки кажется политически приправленным. Канцлеру Германии урегулирование на востоке Украины чрезвычайно важно политически, и это означает новый виток давления на Киев с целью выполнения Минских договоренностей. Параллельно Ангеле Меркель придется сдерживать давление немецкого бизнеса, все громче призывающего отменить санкции против России.

Правительство Нидерландов устами премьера Марка Рютте пообещало провести кампанию в поддержку целесообразности Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое в апреле жители Голландии оценят на консультативном референдуме. Не стоит обольщаться по поводу общественного мнения в стране, почти две сотни граждан страны которой погибли на борту рейса МН17 в июле 2014-го в небе над Донбассом. В России отлично понимают значение этого консультативного референдума, и приложат максимум усилий для дискредитации Украины.

Новогодние массовые нападения на женщин в ряде стран ЕС, в которых подозревают выходцев из Африки и Ближнего Востока, может иметь кумулятивный эффект для общественного мнения в Европейском Союзе. Проблема беженцев, остро возникшая в 2015 году, никуда не исчезла, остается весьма чувствительной для миллионов жителей Старого Света. Есть основания полагать, что нападения управлялись внешним центром и имели целью дестабилизацию ситуации в ЕС. В среднесрочной перспективе фактор мигрантов может рикошетом нанести удар и по безвизовым перспективам Украины. Нашей стране необходимо реагировать повышением эффективности внутренних преобразований, переходом от слов к делу, поскольку ЕС пристально наблюдает

Испытание Северной Кореей водородной бомбы и обвал на китайских биржах могут ознаменовать новый этап турбулентности в мировой политике. И официальному Киеву стоит привыкать к тому, что конфликт на Донбассе и аннексия Крыма не будут постоянно в центре внимания мировых лидеров, и предпринимать системные усилия по поддержанию внимания. В частности, на уровне ООН, в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, где Владимир Ельченко уже начал работать над организацией визита на Донбасс оценочной миссии Секретариата ООН.

Евгений МАГДА