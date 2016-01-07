В Испании 11 января начнется суд над сестрой короля

Кристина проходит по делу против ее супруга Иньяки Урдангарина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, хищениях, мошенничестве, отмывании денег, ложных показаниях, торговле влиянием, должностных преступлениях. Как передает "РИА Новости", это первый судебный процесс над членом монаршей семьи в истории Испании.

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Суд обещает стать одним из самых громких процессов в истории испанского правосудия – для его освещения уже аккредитовались 590 журналистов со всего мира, пишет издание со ссылкой на Eleconomista.es.

Кристину обвиняют в совершении двух налоговых преступлений против государственной казны в 2007 и 2008 годах. Судья считает инфанту прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов через фирму Aizoon.

Король Фелипе VI не будет давать показаний по этому делу, чего требовал один из подсудимых, бывший компаньон Урдангарина Диего Торрес. Согласно испанским законам, глава государства освобождается от дачи судебных показаний.

Всего на скамье подсудимых окажутся 18 человек — помимо Кристины, Урдангарина и Торреса, в списке фигурируют предприниматели и политики сообществ Валенсия, Балеарских островов и Мадрида.

Иньяки Урдангарин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении 5,8 млн евро, входил в состав руководства общественной организации, института Noos. По версии обвинения, Урдангарин и его партнер Торрес убеждали администрации различных городов, а также автономных сообществ (Балеарских островов, автономного сообщества Валенсия и автономного сообщества Мадрида) подписывать договоры с этим институтом на проведение работ, многие из которых в результате не выполнялись. Затем деньги якобы выводились на их счета.

Прокуратура требует посадить Ургандарина на 19,5 лет, а общественная организация "Чистые руки" — на 26,5 лет, кроме того, он, по мнению стороны обвинения, должен заплатить штраф в размере 3,5 млн евро.