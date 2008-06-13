Зубы Тимошенко «оценили» в 275 миллионов

Кабинет Министров намерен выделить 275 млн. гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы государственного предприятия «Международный аэропорт «Запорожье» в рамках Общегосударственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на слова заместителя губернатора Геннадия Фукса.

Согласно сообщению, аэропорт включен в список резервных для приема самолетов с туристами, и средства также планируют направить на реконструкцию перрона для воздушных судов.

В то же время Фукс отметил, что данные капиталовложения будут бессмысленны без реконструкции здания самого аэропорта, в связи с чем поручил руководству управления промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации обратится к профильным министерствам по вопросу финансирования реконструкции аэровокзала.

Вчера премьер-министр Юлия Тимошенко заявила о необходимости срочного ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта «Запорожье», после того, как ее самолет совершил посадку в этом аэропорту во время визита премьера в Запорожье 12 июня. «Чуть зубы не повылетали», - отметила при этом премьер-министр.

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