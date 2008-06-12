У Тимошенко в Запорожье чуть зубы не повылетали

Взлетная полоса аэропорта Запорожья нуждается в ремонте, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Запорожье на совещании с административно-хозяйственным активом Запорожской области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня она лично убедилась в плохом качестве взлетной полосы при посадке самолета, на котором прибыла в Запорожье.

«Чуть зубы не повылетали», - отметила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ремонт взлетно-посадочной полосы может быть проведен за счет 1,2 млрд. грн., сэкономленных в ходе ремонта в аэропортах Днепропетровска и Харькова.

При этом она подчеркнула, что аэропорт в Запорожье определен как резервный на время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.