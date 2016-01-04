Посол Украины при ООН будет добиваться введения миротворцев на Донбасс

Об этом сообщил новый постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "Апостроф".

"У нас есть определенный план действий, и мы знаем, что будем делать в первую очередь. Так или иначе, это будет связано с ситуацией на Донбассе. А именно - в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на востоке Украины. Как вы знаете, пока что эта инициатива блокируется Россией. Но мы будем пытаться найти подходы, чтобы решить данный вопрос", - подчеркнул он.

При этом Ельченко отметил, что переговорный процесс в ООН по этому поводу еще не начался.

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"От начала переговоров до развертывания миссии, как показывает практика ООН, проходят месяцы. Так что этот процесс будет долгим. Для начала нам необходимо хотя бы запустить переговорный процесс по этому вопросу в рамках ООН", - сообщил постоянный представитель Украины при ООН.

Также дипломат заявил, что, кроме России, есть и другие государства, которые не поддерживают инициативу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

"Я не буду говорить названия конкретных государств. Могу сказать лишь, что речь идет о некоторых членах Совета Безопасности ООН, в том числе тех, которые являются крупнейшими плательщиками в бюджет организации. Их позиция связана с тем, что возможная миротворческая миссия в Украине будет очень много стоить бюджету ООН", - подытожил Ельченко.

Ранее новоназначенный посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что для развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе нужно не менее 25 тыс. военных.