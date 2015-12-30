Выборы на Донбассе должны пройти в первой половине 2016 года - пресс-служба Меркель

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Федеративной Республики Германия по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин уделили особое внимание всех сторон "к проведению местных выборов на Донбассе, которые запланированы на первую половину 2016 года".

"Все стороны поддержали рабочую подгруппу по политическим вопросам (Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе) и ее координатора (от ОБСЕ) Пьера Мореля", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что рабочей группе по политическим вопросам будет предложено до конца января 2016 года при поддержке Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ завершить подготовку проекта избирательного закона на Донбассе.

Кроме того, отмечается, что должны быть приняты соответствующие меры по соблюдению безопасности для проведения выборов на Донбассе.