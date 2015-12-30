Чубаров: санкции против РФ должны оставаться пока Крым не вернется в состав Украины

Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров. «Мы считаем, что любые намерения, которые очень часто объявляются западными политиками, что, мол, выполнение Минских договоренностей может привести к снятию санкций, которые были наложены именно в связи с событиями на востоке Украины ... Для нас это считается просто неприемлемым, это может свидетельствовать о том, что тогда Крым действительно будет отдан (России - УНИАН)», - отметил он.

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«Все сегодня понимают, что восстановление территориальной целостности Украины и отвод Россией всех своих оккупационных войск может произойти только благодаря объединенным усилиям, и, в первую очередь, в результате критического состояния ситуации в самой России», - считает глава Меджлиса крымскотатарского народа.

«Мы не имеем права говорить об отдельности этих санкций, санкции должны быть объединены», - призвал Чубаров.

По его словам, возвращение Крыма связано с сохранением и объединением санкций.

«Необходимо объединять санкции, которые принимались различными институтами на уровне ЕС или на уровне отдельных стран, как США или Канада. Санкций, которые принимались и в связи с оккупацией Крыма, и в связи с вторжения российских войск и поддержкой террористов на востоке Украины», - заявил Рефат Чубаров.