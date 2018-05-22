Украина и мир: победы и недоработки Киева в 2015-м

Уходящий год начинался для Украины с неприятных событий – необходимости новых переговоров и появлением очередных Минских договоренностей. Встреча в Минске в формате «нормандской четверки» в начале февраля 2015 года длилась почти 16 часов. И ее результатом стало появление соглашений «Минск-2» («Минск-1», принятый в сентябре 2014 года, был провален, поскольку боевиками не выполнялся).

Согласно этим договоренностям, при условии прекращения огня и отвода тяжелых вооружений, стороны брали на себя ряд обязательств, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. «К примеру, «Минск-2» предусматривает обмен заложников на основе принципа «всех на всех», восстановление полного контроля Украиной над своей государственной границей, вывод всех иностранных вооруженных формирований, проведение конституционной реформы в Украине, и выборов на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ», - напомнил дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, глава правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Учитывая же, что, по словам дипломата, в феврале 2015 года эти договоренности утверждались в спешке и не очень обдуманно, часть пунктов из тех, что прописаны в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, стали для Украины ошибочными. И эти ошибки еще аукнутся в будущем.

«Минские договоренности не дают нам возможности выйти из состояния войны: ни выиграть, ни проиграть, ни остановить ее», - считает Яременко.

Несколько иного мнения придерживается политолог, эксперт-международник Тарас Чорновил. По его мнению, к сожалению, Украине не удалось усилить роль ОБСЕ, чтобы она превратилась на Донбассе в настоящего стороннего наблюдателя, фиксирующего все нарушения. Но, с другой стороны, уже тот факт, что в минских встречах непосредственно принимали участие главы государств, а Россия, фактически, была втянута в переговорный процесс западными партнерами Украины, говорит о том, что Кремль стал рассматриваться европейцами не как некий посредник между Киевом и предводителями боевиков в так называемых «ДНР» и «ЛНР», а в качестве субъекта конфликта. Чорновил убежден, что это особенно важно, иначе Украина осталась бы в 2015 году один на один с Россией, «что играло бы явно не в нашу пользу».

Сейчас, в конце года, когда срок действия Минских договоренностей истекает, Украина настаивает на их выполнении, а российско-террористические войска усиливают обстрелы украинских позиций на востоке Украины, любопытно наблюдать за реакцией российской стороны. К примеру, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко «имел все возможности продавить» решения, воплощающие «Минск-2», через украинский парламент. Вместо этого, по словам Лаврова, Порошенко предпочел «задираться» и «набирать какие-то внутриполитические очки».

В свою очередь, европейцы как нельзя лучше демонстрируют свое отношение к выполнению Минских соглашений сторонами конфликта продлением антироссийских санкций. Так, 21 декабря ЕС официально утвердил соответствующее решение, а 22 декабря ограничительные меры были продлены до 31 июля 2016 года. Тем самым, Запад продолжил выполнять взятые на себя в феврале 2015 года обязательства, а Россия, не выполнив ни одного пункта Минских соглашений, не дала ЕС оснований для пересмотра позиций.

Проблемная ассоциация

Помимо продления антироссийских санкций, приятной новостью для Украины стала и ратификация Соглашения об ассоциации Украины и ЕС всеми странами Европейского союза. «Это лучшее проявление солидарности Европы с Украиной», - заявил Петр Порошенко 20 ноября.

Впрочем, эту радость несколько омрачает тот факт, что для вступления Соглашения об ассоциации в силу с 1 января 2016 года необходимо, чтобы все страны ЕС завершили его ратификацию по полной процедуре. Однако Нидерланды намерены провести по этому вопросу консультативный референдум, запланированный на 6 апреля 2016 года. В результате, по словам министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса, до момента проведения референдума решение правительства Нидерландов о СА Украины с ЕС блокируется.

Кроме того, Нидерланды сегодня не в восторге от действий украинской власти относительно скандала с похищенными голландскими картинами, «всплывшими» в Украине, и за возврат которых один из добровольческих батальонов якобы требовал у голландцев 50 млн евро.

В начале декабря 2015 года фигурант скандала с пропавшими картинами, бывший первый заместитель командира добровольческого батальона Борис Гуменюк заявил, что украденные полотна находятся на оккупированной территории Донецкой области. А руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что украинские правоохранители готовы совместно с голландскими провести расследование по факту инцидента. Однако отсутствие быстрого и адекватного ответа Украины на этот упрек Нидерландов, по мнению политолога Тараса Чорновила, ставит под угрозу Соглашение об ассоциации с ЕС.

При этом, по его мнению, история с картинами и референдумом «выглядит как единый план». Чорновил уверен, что Украине следовало либо провести немедленное расследование с выяснением обстоятельств инцидента с картинами, с немедленными арестами, либо опровергать информацию в жесткой форме. Поскольку ничего этого не последовало, инициативу в информационной войне перехватили россияне.

Новый статус в Совбезе ООН

Впрочем, вряд ли Нидерланды можно записать в клуб европейских «друзей Путина», учитывая, что эта страна, наряду с Бельгией, Австралией и Украиной поддерживает предложение Малайзии о необходимости создания трибунала по авиакатастрофе рейса МН-17 под Донецком.

Несмотря на то, что в июле 2015 года Россия заблокировала соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето, эксперты полагают, что международного суда над виновными в катастрофе, как бы того не хотелось Кремлю, не избежать.

Так, в МИД Нидерландов отметили, что пять стран, выступающих за создание трибунала, изучают альтернативные варианты, использование которых позволило бы установить виновных в авиакатастрофе, в том числе подачу исков в международные и национальные суды. В частности, отмечалось, что суд при ООН имеет право выдавать ордера на арест, которые будут действительными во всех странах. А это означает что страна, которая откажется выдать подозреваемых, может быть наказана за несоблюдение закона. В свою очередь, в МИД Австралии заявили, что создание суда, который не требует утверждения со стороны ООН, возможно в рамках договора между странами, граждане которых погибли в результате крушения самолета.

Примечательно, что продолжать переговоры о необходимости создания трибунала по авиакатастрофе рейса МН-17 Украина уже будет в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. 15 октября 2015 года «за» избрание Украины непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы проголосовали 177 стран. Эксперты настаивают, что, хотя во время голосования избрание Украины было очевидным, до дня голосования Россия делала все, чтобы этого не произошло. В том числе, подстрекала ряд других стран, чтобы они также выдвигались против Украины в непостоянные члены Совбеза.

Впрочем, по мнению политолога, директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко в этом успехе Украины на международном поле, пожалуй, нет особой заслуги самой Украины. По его словам, это событие стало результатом международных договоренностей и было реализовано для того, чтобы создать в ООН оппозицию России как стране-агрессору.

Зона свободной торговли как геополитическая карта

К победам Украины на международном поприще можно также отнести введение Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которая, несмотря на козни со стороны России, заработает с 1 января 2016 года. «В течение прошлого года мы провели 16 раундов трехсторонних консультаций между Украиной, ЕС и Россией - относительно имплементации ЗСТ с ЕС. Из этих консультаций стало понятно, что нет никаких экономических предпосылок для того, чтобы Россия даже поднимала вопрос о рисках для российской экономики», - заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, претензии России к ЗСТ между Украиной и ЕС не имеют экономических оснований. «Задача России – остановить Украину от того, чтобы 1 января Украина вступила в экономическое пространство ЕС. И это не имеет ничего общего с экономикой. Это лишь большая геополитика», - подчеркнул он.

Слова украинского премьера подтверждает и тот факт, что страны Евразийского экономического союза - Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения - не поддержали Россию в вопросе отказа от зоны свободной торговли с Украиной, которая действует в рамках СНГ.

Что же касается России, то она намерена вводить против Украины новые санкции. «Но Украина подготовила контрсанкции, которые будут введены в ответ как на торговое эмбарго, так и на приостановку действия соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Россией в рамках СНГ», - заверил Яценюк.

«ЗСТ будет полезной не столько для украинского производителя, сколько для украинского потребителя, - считает Тарас Чорновил. - По крайней мере, у нас в стране начинает образовываться реальный свободный рынок и сюда приходит западный производитель, который не будет терпеть коррупционные схемы. А это уже дисциплинирует чиновника, это уже меняет ситуацию на таможне и дает возможность выстроить у себя нормальную конкурентную среду».

Открытие Европы

Еще одним важным событием во внешней политике Украины (но пока только условной победой) стал позитивный отчет Еврокомиссии о либерализации визового режима с ЕС - 18 декабря Еврокомиссия (ЕК) обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Политолог Тарас Чорновил называет этот документ скорее авансом для Украины, чем достижением украинской дипломатии, поскольку этот отчет принимался с очень большими оговорками. «Я его не рассматриваю только как безвизовый пакет, когда вы получаете отчет, что вы отвечаете условиям безвизового пакета, то снимается целый ряд проблем в отношениях со всем цивилизованным миром», - допускает он.

В свою очередь, Виктор Небоженко считает, что позитивное решение Еврокомиссии было достигнуто не благодаря, а вопреки действиям украинской дипломатии. «Мы постоянно опаздывали, мы постоянно давали неполную информацию, не полностью выполняли требования ЕС. Это нельзя назвать успехом, поскольку это, скорее, вынужденная мера европейской дипломатии и удача Украины. Структуры ЕС к концу года вынуждены были обещать нам либерализацию визового режима, несмотря на то, что Украина не готова к этому. Это некая перспектива, которую обещает Украине Европа», - говорит он.

Как бы там ни было, по словам президента Украины Петра Порошенко, «вопрос подписания безвизового режима с ЕС, со странами Шенгенской зоны, открывает для нас новые возможности с так называемым «белым списком» Шенгена, туда входят 57 стран». «Это повышение авторитета и уважения к украинскому паспорту, привлекательность украинского гражданства», - добавил он.

Кроме того, по словам главы государства, визовая либерализация с Евросоюзом облегчает Украине переговоры об упрощении визового режима с Австралией, Канадой и США.

Американская поддержка

К слову, США в уходящем году также демонстрировали мощную поддержку Украине. Настолько мощную, что, несколько утихомирить распоясавшихся во внутриполитическом кризисе украинских политиков в начале декабря приехал вице-президент США Джозеф Байден. Он стал вторым высокопоставленным американским политиком (после президента США Джорджа Буша-старшего, посетившего Украину в 1991 году), выступившим с речью в украинском парламенте. http://www.unian.net/politics/1206777-bayden-i-pustota.html

«В выступлении вице-президента США Джозефа Байдена не было ничего такого, что могло бы вызвать резкое неприятие… Я не услышал терминологии, которая говорила бы об усталости. Я услышал месседжи, которые свидетельствуют об обеспокоенности США относительно ситуации в Украине - коррупции, реформ, войны с РФ. Но я не услышал безразличия», - отметил дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам Евроинтеграционной политики, народный депутат от «Батькивщины» Борис Тарасюк.

Собственно, когда лидеры США такого уровня приезжают в Украину, они демонстрируют, что Украина входит в круг американских интересов. «Если бы не было таких интересов, то и визитов бы не было», - считает Чорновил.

И Америка продолжает открыто заявлять, что не признает аннексию Крыма Россией и считает полуостров неотъемлемой частью украинской территории. А также продолжает настаивать на соблюдении Россией обязательств в рамках Минских договоренностей.

Впрочем, помимо моральной поддержки, США готовы и на существенную финансовую. Так, в конце декабря президент США Барак Обама подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях, в которых значительная сумма предусмотрена для Украины. «Совокупно средства, которые выделяются Госдепартаменту и Министерству обороны США и могут быть использованы на программы военной помощи Украине и безопасности, могут превысить сумму в 300 млн долларов», - отмечалось в сообщении посольства Украины в США.

В частности, эти ассигнования включают в себя 250 млн долларов, выделяемых Украине через Минобороны США, которые могут быть направлены, в частности, на проведение учений, предоставление военного оборудования, летального оружия оборонительного характера, логистическую поддержку, поставки и услуги, разведывательную поддержку вооруженных сил и структур национальной безопасности Украины.

Вместе с тем, несмотря на некоторые успехи Украины в 2015 году на международной арене, откровенные провалы и щедрые авансы, в будущем, 2016 году, Киеву нужно будет всерьез заняться исправлением ошибок, выполнением обещаний и реформами, которых заждались и граждане страны, и ее западные партнеры. Иначе и финансовая помощь США, и безвизовый режим, и новый статус в ООН так и останутся нереализованными шансами.

Татьяна Урбанская, Константин Гончаров