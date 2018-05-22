Вехи недели. Предкурортный бюджет, красноречивые рейтинги и театр абсурда в зале суда

В Украине бюджетный процесс уже давно имеет мало общего с реальным состоянием экономики, а напоминает игру в кошки-мышки министерства финансов и депутатского корпуса. Поскольку планы Минфина нанести удар по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса потерпели крах, народных депутатов брали измором в течение одного из самых продолжительных заседаний. Справедливости ради заметим, что и слуги народа не горели желанием демонстрировать бюджетный энтузиазм накануне Нового года, поскольку в депутатской среде принято заранее планировать новогодние каникулы. Как правило – в «курортном избирательном округе».

В итоге при принятии бюджета-2016 не обошлось без помощи не входящих в коалицию депутатских групп «Возрождение» и «Воля народа» и бичевавшего документ буквально за несколько часов до голосования Олега Ляшко и его радикалов. В противном случае «подвиг» фракции «Народного фронта», давшей 100-поддержку детищу правительства, оказался бы абсолютно бесполезным. Арсений Яценюк попытался интерпретировать результаты голосования как вотум доверия правительства, но Владимир Гройсман подчеркнул, что теперь на повестке дня – проведение кадровых ротаций в правительстве. Правда, вернуться к ним парламентарии смогут не раньше третьей декады января 2016-го – до того Верховная Рада в пленарном режиме собираться не намерена.

Не сумел удивить в качестве борца с коррупцией Михеил Саакашвили. Да, мероприятие в Киеве его сторонники организовали масштабное и многолюдное, да, продемонстрировали наличие западных политических технологий, но при этом не покидало ощущение «театра одного актера», временно работающего главой Одесской ОГА. Михеил Николозович не скрывает своего стремления выйти с регионального на общенациональный уровень, но для этого мало говорить о коррупции.

Группа «Рейтинг» тем временем обнародовала данные социологического исследования, отчетливо демонстрирующего, что досрочно избранный в ближайшее время парламент может быть для президента куда менее удобным действующего сегодня. Поэтому вопреки всем проблемам внутри коалиции «Европейская Украина» хоронить Верховную Раду восьмого созыва руководители страны не спешат.

Двусторонним театром абсурда выглядело происходящее вокруг избрания меры пресечения для Геннадия Корбана. Прокурорские работники решили продемонстрировать недюжинную принципиальность, слабо подкрепленную профессиональными качествами, защита лидера «УКРОПа» вела активную оборону. В результате происходящего действа падает авторитет и правосудия, и страны, и власти, и даже новой оппозиции – классическая игра с нулевой суммой.

Было бы неплохо, чтобы чем-то подобным не стали назначенные парламентом на последнее воскресенье марта выборы мэра Кривого Рога. Коалиция на этот раз сработала относительно эффективно, правда, всплеску ее активности предшествовала угроза Егора Соболева пустить в ход гранату. Угрожал он, конечно, не коллегам, а парламентской охране, но лиха беда начало. Вот только будет легкомысленным полагать, что «Оппозиционный блок» не воспримет мартовские лидеры в одном из базовых для себя населенных пунктов как «политический Сталинград» и откажется от участия в них.

Евгений МАГДА