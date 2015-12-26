Президент подписал закон о разгосударствлении государственных и коммунальных СМИ

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Закон определяет механизм реформирования печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти, другими государственными органами и органами местного самоуправления.

Читайте такжеПорошенко подписал изменения в Кодекс законов о труде о противодействии дискриминацииСогласно закону, реформирование печатных средств массовой информации и редакцией осуществляется в два этапа: первый - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона и второй - в течение следующих двух лет. На первом этапе осуществляется реформирование печатных средств массовой информации и редакций согласно перечню, утверждаемому Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере телевидения и радиовещания, информационной и издательской сферах, организуется повышение квалификации работников таких редакций, а также составляется Сводный перечень объектов реформирования.

На втором этапе осуществляется реформирование печатных средств массовой информации и редакций, не реформированных на первом этапе.

В законе определено, что трудовой коллектив редакции имеет приоритетное право в определении способа реформирования.

В законе указано, что со дня вступления в силу настоящего Закона и до завершения процесса реформирования соответствующих печатных средств массовой информации органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления, которые являются учредителями (соучредителями) редакций, запрещается проводить операции, следствием которых может стать отчуждение имущества редакций, в частности, его продажа, обмен и залог, установление ипотеки, безвозмездная передача и реализация для погашения задолженности, передача в аренду, внесение его в уставные (составной) капитал субъектов хозяйствования, передача в управление и проведение операций с долговыми требованиями и обязательствами (факторинг).

Согласно закону, в процессе реформирования имущество (кроме помещений и земельных участков), которые на момент вступления в силу настоящего Закона находилось на балансе редакции (имущество, предоставленное редакции учредителями (соучредителями) печатного средства массовой информации и редакции в пользование, и имущество, приобретенное трудовым коллективом редакции), передается в собственность указанному субъекту хозяйствования бесплатно, при условии обеспечения функционирования печатного средства массовой информации, сохранения его названия, целевого назначения, языка издания и тематической направленности.

Помещения, находящиеся в государственной или коммунальной собственности, в которых на время реформирования располагались редакции, передаются в аренду сроком не менее чем на 15 лет с размером арендной платы, установленным для бюджетных организаций. Договор аренды заключается между редакцией и Фондом государственного имущества Украины (его региональным отделением) или соответствующим органом местного самоуправления.

Субаренда помещений редакций запрещается.

В законе указано, что в случае если центральные органы исполнительной власти являются учредителями (соучредителями) нескольких печатных средств массовой информации, в официальное печатное издание может быть преобразован только одно из таких печатных средств массовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, кроме ряда положений закона, которые вступают в силу через три года со дня вступления в силу настоящего Закона.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Порошенко применил право вето и подал свои предложения в закон о реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации.

Порошенко объяснил соответствующее решение тем, что «закон не предусматривает обязательства реформированных государственных и коммунальных печатных средств массовой информации по сохранению языка издания. При таком подходе есть риск уменьшения количества изданий на государственном языке. В условиях информационной агрессии вопросы защиты языково-информационного пространства Украины приобретает особое значение».

24 декабря Верховная Рада приняла закон «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации» с поправками президента.