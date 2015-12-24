Климкин выступает за продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине после марта 2016 года

Об этом он сказал в интервью журналу "Украинский Тыждень" №51-52 (25 декабря 2015 - 14 января 2016).

Министр отметил, что в настоящее время нет возможности разместить на Донбассе миссию ООН, так как Россия является членом Совета безопасности. Поэтому, по его убеждению, Украина должна использовать другие варианты, и в частности расширение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое должно отправлять миссии на Донбасс и давать оценку безопасного состояния на оккупированной территории.

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Говоря о расширении возможностей мандата СММ ОБСЕ, министр сказал: "Мы над этим работаем. В марте формально истекает срок мандата. Нужно продолжать его, и надеюсь, что это удастся".

В этой связи он пояснил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в соответствии со своим мандатом отвечает за наблюдение (мониторинг) и за контроль и подтверждение процесса отвода вооружения (верификацию). Климкин отметил, что в настоящее время миссия ОБСЕ не отвечает за моменты относительно стабилизации на Донбассе.

"Если (я очень на это надеюсь) кто-то начнет складывать оружие или наименее мы сможем контролировать ее, то есть завести в определенные районы и поставить под контроль ОБСЕ, последняя должна иметь соответствующий мандат", - заявил Климкин.

Также он отметил, что в процессе подготовки к выборам на Донбассе, там необходимо обеспечить безопасность, а без ОБСЕ или иного международного присутствия это невозможно.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2015 года Постоянный совет ОБСЕ решил продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2016 года.

Миссия неоднократно заявляла, что она не проводит расследование, а отчитывается о фактах; что она не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины с участием представителей Украины - Леонида Кучмы, России - Азамата Кульмухаметова и ОБСЕ - Мартина Сайдика - готова работать в 2016 году для полной реализации Минских соглашений.

Справка УНИАН. СММ ОБСЕ состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины.

Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис Миссии находится в Киеве; наблюдатели работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.