Представители боевиков присоединились к заседанию Трехсторонней контактной группы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"В Минске идет работа Трехсторонней контактной группы: встреча продолжается с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Координаторы подгрупп по безопасности, а также по гуманитарным и экономическим вопросам расскажут о результатах работы за сегодня", - сообщила Олифер.

Как сообщал УНИАН, заседание Трехсторонней контактной группы в Минске началось более часа назад.

Напомним, накануне в ходе заседания Контактной группы в Минске было заключено соглашение о прекращении огня на Донбассе во время новогодних праздников.