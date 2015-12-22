Представители боевиков присоединились к заседанию Трехсторонней контактной группы
В Минске представители боевиков присоединились к заседанию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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"В Минске идет работа Трехсторонней контактной группы: встреча продолжается с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Координаторы подгрупп по безопасности, а также по гуманитарным и экономическим вопросам расскажут о результатах работы за сегодня", - сообщила Олифер.
Как сообщал УНИАН, заседание Трехсторонней контактной группы в Минске началось более часа назад.
Напомним, накануне в ходе заседания Контактной группы в Минске было заключено соглашение о прекращении огня на Донбассе во время новогодних праздников.