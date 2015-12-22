Рада решила рассмотреть вопрос выборов в Кривом Роге завтра в 11:00

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель парламента Владимир Гройсман отметил, что этот вопрос будет рассматриваться вместе с законопроектом об отзыве депутатов местных советов.

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Перед этим народные депутаты не поддержали предложение рассматривать вопрос выборов мэра Кривого Рога сегодня.

За такое решение проголосовали лишь 203 депутата при минимально необходимых 226.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, около 30 депутатов из фракции "Самопомич" и других депутатов заблокировали трибуну, требуя назначить новые выборы городского головы Кривого Рога.

Ряд политических сил считают победу во втором туре выборов мэра 15 ноября представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула сфальсифицированной, и соответственно, считают победителем выборов представителя "Самопомочи" Юрия Милобога.