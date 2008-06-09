Ющенко заменил Васюника заместителем Балоги

Президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в собственный указ от 2005 года «О Политическом совете при Президенте Украины». Согласно указу № 526/2008 от 9 июня 2008 года, вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Тимошенко Иван Васюник – освобожден от исполнения обязанностей секретаря Политсовета при главе государства.

Вместо него секретарем политсовета Президент назначил Андрея Кислинского - заместителя главы Секретариата Президента Украины.

Напомним, что 30 мая Иван Васюник в своем выступлении на заседании политсовета "Народный Союз Наша Украина" поддержал позицию правительства Тимошенко, которое “осмелилось расторгнуть кабальное соглашение по поводу шельфа” с компанией Vanco Prykerchenska, - соглашение, которое было подписано в присутствии Президента Ющенко. “Отмечаю, что если будет другая коалиция, к которой кое-кто призывает, и будет другое правительство, то “Венко-прикерченская” вернется, или вместо нее мы получим еще десятки других „венков”, - прибавил Васюник.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

А 4 июня Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, которым в действие введено решение СНБО от 30 мая с.г., где, среди прочего, действия Кабинета министров Украины “по созданию системных барьеров при привлечении не государственных инвестиций в освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, в частности, связанных с неисполнением Кабинетом министров Украины обязательств по Соглашению о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко Інтернешнл лтд» и прекращением участия государства в этом Соглашении”, признаются такими, что не отвечают национальным интересам Украины и создают угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.