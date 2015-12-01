"Народный фронт" поддерживает решение Мартыненко о сложении мандата

Об этом говорится в заявлении фракции.

"Фракция "Народного фронта" выражает понимание и поддержку решения Николая Мартыненко и поддержит это решение в сессионном зале", - сказано в нем.

Политсила отмечает, что расценивает заявление Мартыненко о сложении депутатских полномочий как ответственный шаг украинского политика, направленный против попыток очернения правительства и власти, дестабилизации ситуации в Украине.

"Отказ нашего коллеги от депутатского иммунитета подчеркивает его уверенность в своей правоте, беспочвенность и нелепость обвинений, выдвинутых против него в результате спланированной информационной кампании", - заявляет НФ.

НФ отмечает, что против Мартыненко "нет никаких официальных подозрений или обвинений со стороны правоохранительных органов ни в Украине, ни за ее пределами".

Во фракции также выразили возмущение по поводу информационной кампании относительно нардепа.

"Кампания информационного киллерства против нашего коллеги в течение последних недель стала напоминать деятельность печально известных сталинских троек. Без судебных решений, без предъявления официальных подозрений, без каких-либо других оснований, кроме популистских заявлений на ток-шоу и в парламенте, нашему коллеге попытались уже вынести политический приговор. Самозваные "члены трибунала" грубо растоптали такое основополагающее понятие права как презумпция невиновности", - сказано в заявлении.

"Народный фронт" подчеркивает, что сам Мартыненко заявил о готовности сложить мандат, что демонстрирует его открытость любым расследованием и готовность доказать свою невиновность.

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"Это сильный шаг ответственного политика, который откровенно говорит, что не собирается прятаться и не боится следствия, потому что уверен в том, что придерживался закона", - считают во фракции.

Политсила отмечает, что высоко ценит деятельность Мартыненко на должности главы комитета по вопросам ТЭК, "которая ограничивала аппетиты России и российских олигархов в Украине, начиная от решений относительно полного вывода Украины из российской энергетической зависимости, заканчивая расторжением соглашения с Россией об участии в достройке энергоблоков на двух атомных станциях в Украине".

"Народный фронт" также обратился к обществу с призывом "различать политиканство и реальную работу".

"Когда правительством была восстановлена обороноспособность страны и агрессия России против Украины захлебнулась, нас предупреждали о том, что Кремль будет делать ставку на дестабилизацию ситуации внутри страны. Если кто-то искал проявления этих планов России, то информационные диверсии против коалиции за деньги некоторых российских олигархов, которые хотят зарабатывать на украинской энергетике, является их ярким примером", - заявили во фракции.