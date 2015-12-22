Аваков не исключает, что видео встречи Саакашвили с российским олигархом может быть подделкой

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Шустер.Live", передает ZN.ua.

Министр подчеркнул, что запись не является оперативной съемкой МВД, поэтому за ее подлинность он ручаться не готов.

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"Я прочитал точку зрения, что это фейк. Не знаю, может и фейк. Кому нужно, пусть разберется с этим вопросом", − сказал Аваков. Он также уточнил, что намеревался передать эту запись, а также документы, связанные с Одесским припортовым заводом, Саакашвили на заседании Национального совета реформ, однако скандал с одесским губернатором нарушил все планы.

"Я хотел сказать, что есть такая информация. Вот возьмите это", − заявил Аваков.

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Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилась видеозапись встречи в Одессе главы местной областной администрации Михаила Саакашвили с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, упоминание о которой на заседании Совета реформ привело к публичному конфликту Саакашвили с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.