Днепропетровский горсовет эвакуировали из-за угрозы взрыва, секретаря не избрали

Об этом сообщил Михаил Лысенко, глава фракции УКРОПа в городском совете Днепропетровска.

Он рассказал, что только после того, как кандидат от демократических сил не набрал необходимого количества голосов, представители оппозиции решили внести «свою» кандидатуру.

«Во время голосования за кандидатуру Камиля Примакова на должность секретаря не хватило трех голосов. После этого Борис Филатов объявил перерыв в сессии, но «Оппозиционный блок» и «Громадська сила» пытались инициировать голосование по их кандидатуре, которую ранее не вносили», – рассказал Михаил Лысенко.

Однако, по словам руководителя фракции партии УКРОП, попытка «оппоблоковцев» и представителей «Громадськой силы» оказалась неудачной, потому что не было кворума. После этого в зале началась толкотня.

Уже во время перерыва стало известно, что в полицию поступило сообщение о возможном заминировании здания горсовета. Правоохранители эвакуировали всех сотрудников аппарата мэрии и депутатов.

«Сейчас все покинули зал заседаний, он закрыт на ключ», – подтвердил Михаил Лысенко. Вместе с тем он выразил уверенность, что в ближайшие дни сессия возобновит свою роботу, и депутаты смогут выбрать секретаря горсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты от партий «Оппозиционный блок» и «Громадська сила» пытались провести незаконное голосование, чтобы выбрать на должность секретаря городского совета Загида Краснова.