Вехи недели. Скандал на Банковой, отступление правительства и прощание с КПУ

Перепалка между Арсеном Аваковым и Михеилом Саакашвили может возыметь серьезные политические последствия. Во-первых, скандал на заседании Национального совета реформ уже стал предметом трансляции российских телеканалов, радостно ухватившихся за возможность дискредитации Украины. Во-вторых, конфликт в присутствии президента оказался настолько масштабным, что даже «заявление трех» (уже позабытая форма демонстрации единства президента, премьера и спикера парламента) не смогло сгладить его последствия.

Верховная Рада неожиданно выступила против инициатив правительства, устами главы крупнейшей парламентской фракции Юрия Луценко сообщив, что бюджет-2016 будет формироваться на старой налоговой базе. Фракции «Батькивщина» и Радикальной партии подчеркнули, что не станут поддерживать правительственный вариант главного финансового документа страны. Арсению Яценюку и Наталье Яресько пришлось отступить, хотя попытку в последний момент навязать депутатам свою волю в исполнении правительства я бы исключать не стал. Вот только по причине скудости ресурсов она будет обречена на провал.

Интересно, обсуждалась ли судьба правительства на «семинаре олигархов», собравшем три десятка мультимиллионеров в Киеве. Совместное заявление они пока так и не обнародовали, о готовности возвращать на Родину капиталы и прекратить уклоняться от уплаты налогов также не сообщили. Позиция «генералов украинского бизнеса» только подчеркивает ошибочность стремления правительства усилить давление на малый и средний бизнес, без развития которого реальная деолигархизация невозможна.

Министерству юстиции тем временем удалось выиграть схватку за запрет на деятельность Коммунистической партии Украины. Соратники Симоненко сопротивлялись, но без особого успеха, но намерены отстаивать правоту в Европейском суде по правам человека. Членов КПУ определенно приободрила позиция организации Amnesty International, назвавшей решение Киевского окружного административного суда «борьбой с инакомыслием». К сожалению, правозащитники далеко не всегда оценивают ретроспективу того или иного решения. Симоненковцам будет помогать и КПРФ, а также левые из других европейских стран, движимые чувством классовой солидарности.

Евгений МАГДА