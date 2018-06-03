Вехи недели: полураспад коалиции, медвежье гостеприимство и всплытие Януковича
Коалиция стала напоминать мед в горшочке у Винни Пуха. Ющенко в городе на Неве встретили весьма прохладно. Янукович начал снова набирать потерянный вес...
|Рыбаков, Бут
|Андрей Портнов
Можно только позавидовать оптимизму лидеров коалиции, уверенных, что выход двоих депутатов никак на ее работу не повлияет. В этих словах есть немалая доля правды, поскольку большинство резонансных решений принималось при помощи фракций Блока Литвина и КПУ. Другое дело, что формальное существование коалиции продлится ровно до того времени, пока основные участники политической игры не поймут, что они готовы идти на досрочные парламентские выборы. Неслучайно Иван Кириленко из БЮТ заявил, что блок готов перейти в оппозицию. Дело ведь знакомое и привычное, сулит неплохие политические перспективы. Вот только слишком быстро отпускать Юлию Владимировну на оппозиционные просторы из премьерского кабинета ее оппоненты не захотят – она им куда больше импонирует в виде голубки с оливковой ветвью в клюве.
|Давид Жвания
Самому украинскому Президенту пришлось несладко. Его российский коллега Дмитрий Медведев на своем поле, в Петербурге, обрушился на Ющенко с градом претензий. Со стороны это выглядело так, будто Дмитрий Анатольевич воспринял как руководство к действию обращение Государственной Думы. 408 депутатов нижней палаты Федерального Собрания 4 июня предложили президенту и премьер-министру страны, чтобы Россия денонсировала Большой договор, если Украина присоединится к ПДЧ НАТО. К тому же выяснилось, что российский президент обеспокоен положением Черноморского флота РФ в украинских портах и против намерений Ющенко создать единую поместную православную церковь.
|Сергей Лавров
После длительного затишья всплыл, подобно подводной лодке, Виктор Янукович. Лидер Партии регионов не только побывал в Москве, где обещал российскому истеблишменту не допустить вступления нашей страны в НАТО, но и начал намекать на переформатирование коалиции. Виктор Федорович утверждает, что переговоры об изменении формата коалиции (читай – его премьерстве) никогда не прекращались. Наверное, только досадная случайность удерживает политическую систему страны от того, чтобы начать вращаться вокруг Януковича – нового светила отечественной политики.
Если говорить серьезно, то отечественным слугам народа хотя бы для самосохранения пора ненадолго забыть о собственных интересах и задуматься над государственными. Дело в том, что давний лозунг «Не словом, а делом» оказался невыполнимым во время пребывания Виктора Ющенко на посту Президента. Проблема вовсе не в склоках в пропрезидентском блоке, а в падении авторитета государственной власти и нарастающей неспособности Украины отвечать на все новые и новые вызовы. Президенту пора начать интересоваться не только трипольской культурой, но и историей Украины 1917 – 1920 годов, чтобы понять, что звучащие сегодня колокола – вовсе не предвестники литургии, а набатный бой.
Евгений Магда