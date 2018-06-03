Вехи недели: полураспад коалиции, медвежье гостеприимство и всплытие Януковича

Двое парламентариев – бютовец Игорь Рыбаков и член «Народной самообороны» Юрий Бут – взяли на себя роль сигнальщиков кризиса внутри коалиции. Их заявления о выходе из ее рядов не только приправили профессиональный праздник журналистов, но и дали понять, что борьба за создание широкой коалиции продолжается. Не ставший главным таможенником страны Рыбаков и бывший гражданин России Бут поставили правящее большинство в неловкое положение. С одной стороны, оно уже и не большинство, с другой – фракции БЮТ и НУ- НС решения о выходе из коалиции принимать не собираются. Редакция Конституции 2006 года позволяет создавшим коалицию фракциям делать вид, что ничего не произошло. Благо и Президент, и премьер, и лидеры властных фракций уверены, что все нормально. По крайней мере, делают хорошую мину при плохой игре. Тем временем сама коалиция все больше напоминает героя американского фильма-саспенса: как только он справился со всеми своими врагами, на экране появляется самое страшное чудовище, от одного вида которого зрителям становится плохо. Что уж говорить о депутатах из парламентского большинства, готовых душу продать для сохранения во власти.

Можно только представить глубину разочарования Андрея Портнова, отказавшегося от борьбы за кресло председателя Фонда госимущества ради возможности и дальше резать правду-матку о Викторе Ющенко и его политике. Впрочем, БЮТ оперативно выдвинул ему достойную замену – Андрея Кожемякина. Но произвести замену у кормила приватизации коалиции не удалось: Партия регионов решила обеспечить право на отдых Валентины Семенюк всеми возможными средствами. «Региональные» джентльмены заблокировали парламентскую трибуну, не позволив проголосовать вопрос об увольнении Валентины Петровны. А тут и известие о начале коалиционного исхода подоспело.

Можно только позавидовать оптимизму лидеров коалиции, уверенных, что выход двоих депутатов никак на ее работу не повлияет. В этих словах есть немалая доля правды, поскольку большинство резонансных решений принималось при помощи фракций Блока Литвина и КПУ. Другое дело, что формальное существование коалиции продлится ровно до того времени, пока основные участники политической игры не поймут, что они готовы идти на досрочные парламентские выборы. Неслучайно Иван Кириленко из БЮТ заявил, что блок готов перейти в оппозицию. Дело ведь знакомое и привычное, сулит неплохие политические перспективы. Вот только слишком быстро отпускать Юлию Владимировну на оппозиционные просторы из премьерского кабинета ее оппоненты не захотят – она им куда больше импонирует в виде голубки с оливковой ветвью в клюве.

Коалиционный кризис несколько нивелировал бурный поток разоблачений из уст Давида Жвании. Народный депутат и кум Ющенко использовал максимум информационных носителей, чтобы убедить, что никто Виктора Андреевича в сентябре 2004-го не травил. Вот и финансируемая Жванией «Народная самооборона» от аудиенции с президентом отказалась. Вещает Давид Важаевич очень интенсивно, словно пытаясь компенсировать три с половиной года молчания по этому вопросу. Возможно, поэтому недоброжелатели обвиняют его в поиске хорошего места в ином лагере, под крылом у более перспективного, чем Ющенко, политика.

Самому украинскому Президенту пришлось несладко. Его российский коллега Дмитрий Медведев на своем поле, в Петербурге, обрушился на Ющенко с градом претензий. Со стороны это выглядело так, будто Дмитрий Анатольевич воспринял как руководство к действию обращение Государственной Думы. 408 депутатов нижней палаты Федерального Собрания 4 июня предложили президенту и премьер-министру страны, чтобы Россия денонсировала Большой договор, если Украина присоединится к ПДЧ НАТО. К тому же выяснилось, что российский президент обеспокоен положением Черноморского флота РФ в украинских портах и против намерений Ющенко создать единую поместную православную церковь.

По традиции самую плохую новость приносят приближенные. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, известный патентованной жесткостью своих заявлений, не исключил, что стоимость газа для Украины с 1 января 2009 года повысится вдвое. Понятно, что по этому вопросу наши страны еще ожидает торг, но сохранение направленности политики Кремля, пытающегося не просто сохранить Украину в орбите своего влияния, но и приумножить его, очевидно.

После длительного затишья всплыл, подобно подводной лодке, Виктор Янукович. Лидер Партии регионов не только побывал в Москве, где обещал российскому истеблишменту не допустить вступления нашей страны в НАТО, но и начал намекать на переформатирование коалиции. Виктор Федорович утверждает, что переговоры об изменении формата коалиции (читай – его премьерстве) никогда не прекращались. Наверное, только досадная случайность удерживает политическую систему страны от того, чтобы начать вращаться вокруг Януковича – нового светила отечественной политики.

Если говорить серьезно, то отечественным слугам народа хотя бы для самосохранения пора ненадолго забыть о собственных интересах и задуматься над государственными. Дело в том, что давний лозунг «Не словом, а делом» оказался невыполнимым во время пребывания Виктора Ющенко на посту Президента. Проблема вовсе не в склоках в пропрезидентском блоке, а в падении авторитета государственной власти и нарастающей неспособности Украины отвечать на все новые и новые вызовы. Президенту пора начать интересоваться не только трипольской культурой, но и историей Украины 1917 – 1920 годов, чтобы понять, что звучащие сегодня колокола – вовсе не предвестники литургии, а набатный бой.

Евгений Магда