МИД назвало причины, из-за которых ЕС может заблокировать безвизовый режим для Украины

Об этом на пресс-конференции в Киеве 19 декабря заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Очень важно будет показать, что мы не останавливаемся на том, что мы сейчас получили позитивный отчет, а продолжаем работать, принимаем соответствующие законы и делаем то, на что мы взяли соответствующие обязательства», - сказала она.

По ее словам, сейчас Еврокомиссия должна подготовить соответствующее законодательное предложение и передать его на рассмотрение комитета, в который входят послы всех стран-членов ЕС.

«Диалог о внесении этого законодательного предложения ведут не министерства иностранных дел, а министры юстиции и внутренних дел. Это люди, которые более сфокусированы на вопросах безопасности, и у них могут возникать вопросы как к комиссии, которая оценивала результаты Украины, так и к Украине непосредственно. Этот диалог продолжается, они не ставят новых условий, они просто уточняют», - отметила замминистра.

«Вчера еврокомиссар Аврамопулос отметил, что у них есть 3-7 месяцев, чтобы завершить всю эту процедуру. Однако очень много будет зависеть от того, какой будет реакция стран-членов, и не будет ли дополнительных вопросов с их стороны относительно наших действий», - сказала Зеркаль.

«Оно (предоставление безвизового режима – УНИАН) может быть заблокировано на уровне стран-членов Европейского союза только до выяснения обстоятельств, потому что мандат на проведение экспертной оценки был у Европейской комиссии. Фактически ЕК была уполномочена странами на проведение этой технической работы», - добавила она.

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Замминистра напомнила, что отчет Европейской комиссии является финальным и дополнительных условий выставлять Украине больше не будет.

«Отчет является финальным, никаких дополнительных отчетов уже не будет. Мы продолжаем работать исключительно в режиме совместных органов, которые предусмотрены соглашением об ассоциации. Согласно соглашению об ассоциации, существует подкомитет по юстиции, свободы и безопасности, в рамках которого и будет продолжено сотрудничество между Украиной и ЕС в вопросе визовой либерализации», - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия рекомендовала отменить визовый режим для Украины. Речь идет об отмене краткосрочных виз со странами Шенгенской зоны.