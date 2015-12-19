Венецианская комиссия признала закон о декоммунизации недемократическим

Украинский закон о декоммунизации не соответствует стандартам Совета Европы. Такое решение в пятницу приняла Европейская комиссия "За демократию через право" (более известная как Венецианская комиссия).

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Об этом сообщили в пресс-службе СЕ, пишет "Европейская правда".

Совет Европы предоставил Киеву ряд рекомендаций, которые позволят привести закон в соответствие со стандартами Совета Европы, сохранив его основную задачу относительно запрета коммунистической и национал-социалистической пропаганды.

В СЕ подчеркнули, что в Венеции 18 декабря был принят общий вывод Венецианской комиссии и Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ – институции, которая наиболее известна в связи с наблюдением за выборами.

ВК и БДИПЧ признают право Украины запретить или даже криминализировать определенную символику или пропаганду тоталитарных режимов, но предупреждает, что в нынешней формулировке закон может привести к нарушению права на свободу высказывания.

В частности, Киев призвали точнее определить термин "пропаганда" – таким образом, чтобы это определение касалось только чего-то большего, чем простого выражения мыслей или идей". Также в ВК и БДВПЛ обратили внимание на различие подходов к нацизму и коммунизму в украинском законе.

Отдельная тема для замечаний – предусмотренные наказания.

"Эксперты отмечают, что закон содержит строгие и непропорциональные санкции по отношения к нарушителям)... Уголовная ответственность должна быть лишь за действия, которые представляют опасность для общества", - пояснили в СЕ.

В пресс-службе привели также цитирование совместного заключения венецианской комиссии и БДИПЧ: "Обычная демонстрация (запрещенной) использование символики или названия не должны приводить к заключению (нарушителя)". Международные организации призвали Украину пересмотреть нормы об уголовном наказании.

Отдельное замечание касается запрета политических сил, которые нарушают закон "Об осуждении тоталитарных режимов". "Запрет таким партиям участвовать в выборах или их роспуск должны быть последним средством воздействия и применяться лишь в исключительных случаях", - говорится в заключении, принятом в Венеции.

Еще одна проблема – возможность уголовного преследования журналистов и фактического введения государственной цензуры, включительно с закрытием СМИ, если будет решено, что они приобщены к "пропаганде"

Украинская сторона выразила готовность к пересмотру закона в соответствии с рекомендациями, утверждают в Совете Европы.

Полный текст заключения ВК будет обнародован в понедельник, 21 декабря.

Напомним, закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" Рада приняла 9 апреля 2015 года, он вступил в силу в мае. На его основании суд уже запретил деятельность Коммунистической партии.