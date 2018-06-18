Украинский интерес. Безвизовая перспектива, кремлевский наглец и сюрпризы по-соседски

Напряженная борьба официального Киева за получение безвизового режима с ЕС увенчалась предрождественским обещанием Европейской Комиссии его отменить. Поскольку в ЕвроСоюзе «демократия – это процедура», отмена не будет кардинально скорой, и займет несколько месяцев. Но с высокой долей вероятности украинцы, обладающие биометрическими паспортами, получат возможность посещать Европейский Союз без виз уже во второй половине 2016 года. Конечно, если наши политики не ухитрятся допустить какую-то оскорбляющую коллективный разум Старого Света ошибку.

Украина лишь догнала на пути упрощения визового режима Грузию, пропустив вперед Молдову.

Следует подчеркнуть, что предоставляемая возможность безвизового режима не означает автоматического получения возможности для трудоустройства. Украина лишь догнала на пути упрощения визового режима Грузию, пропустив вперед Молдову, и пока вряд ли сможет заикаться о перспективе получения членства в Европейском Союзе. Но вектор движения определен весьма четко, и сворачивать с выбранного пути Украина не станет.

Владимир Путин успел разнообразно отреагировать на вступление в силу с 1 января 2016 года Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в экономической сфере. Он подчеркнул, что наша страна в новом году потеряет все экономические преференции в отношениях с Россией. Справедливости ради стоит отметить, что уже не первый год российско-украинская торговля все больше напоминает шагреневую кожу, чем оживленную магистраль с двусторонним движением. Россия, по сути, распространит на Украину санкции, введенные ею против стран Запада.

Впрочем, в отношениях Москвы и Киева тема экономики на минувшей неделе была не главной. Владимир Путин неожиданно для многих решил признать наличие российских военных на Донбассе. Упиваясь собственным ситуативным миротворчеством, инициатор конфликта на востоке Украины подчеркнул на публику, что поддерживает выполнение Минских договоренностей, и за обмен пленных по принципу «всех на всех». Похоже, Путин начинает борьбу за отмену санкций против России летом 2016 года, осознавая, что в декабре их все же продлят. Неслучайно ведь итальянский премьер Маттео Ренци (в Риме на минувшей неделе побывал Сергей Лавров) предположил скорое изменение формата санкций. Да и визит госсекретаря США Джона Керри в Москву имел соответствующее влияние на позицию Москвы, хотя она отказывается это признавать.

Катализатором коррекции санкций ЕС может стать стремление России протолкнуть идею строительства газопровода «Северный поток-2», который уже готовы финансировать «Газпром» и западноевропейские энергетические гиганты. Петр Порошенко неслучайно назвал в Брюсселе этот проект угрозой энергетической безопасности Европы и Украины. Это мнение разделяет и польский президент Анджей Дуда, побывавший на этой неделе в Киеве.

Для главы Польши энергетическая тематика в данном случае является продолжением политического курса на дистанцирование от Берлина, который сегодня отличает дипломатию Варшавы. В Украину Анджей Дуда прибыл с «мешком подарков»: это и спот-обмен между центральными банками наших стран на сумму в 1 миллиард евро для оживления двусторонней торговли, и готовность возобновить работу консультативного совета по вопросам безопасности на уровне президентов, и четко артикулированное стремление не позволить сложным моментам общей истории ХХ века повлиять на нынешние отношения. Дуда даже выразил от имени Польши готовность оставаться наблюдателем в Нормандском формате (очевидно, по причине его малоперспективности). Так что отношения Польши и Украины имеют отличную возможность для развития в контексте обоюдной заинтересованности, но и обеспечения безопасности Балтийского-Черноморского региона.

Евгений Магда