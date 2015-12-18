Климкин: Минских переговоров недостаточно для решения ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

"Россия должна выполнить то, что она не выполнила, в первую очередь в плане безопасности и в плане гуманитарного измерения... На высшем уровне будут соответствующие разговоры, каким образом (действовать дальше). Но съехать России с договоренностей 100% не удастся и просто сказать, что заканчивается год, и теперь мы должны придумать что-то другое - так не будет", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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По словам Климкина, это может быть разговор на министерском уровне.

"То, что происходит в Минске - этого не хватает, будем смотреть", - отметил министр.

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